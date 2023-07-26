Картаполов предложил воспринимать спецГУПы для охраны порядка как народное ополчение

Москва. 25 июля. ИНТЕРФАКС - Специализированные государственные унитарные предприятия (спецГУПы), которые можно будет по решению президента создавать в регионах РФ, послужат народным ополчением, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Это то, о чем мы давно говорили, - народное ополчение. Как они будут действовать, что они будут из себя представлять, такую форму мы предлагаем", - сказал Картаполов во вторник на пленарном заседании, комментируя соответствующее положение принятого во вторник закона.

Согласно закону для усиления охраны общественного порядка, борьбы с диверсантами в отдельных субъектах РФ будут создаваться специализированные государственные унитарные предприятия.

Такие предприятия создаются высшими должностными лицами субъектов РФ по решению президента РФ в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время.

СпецГУПы являются юридическими лицами с особыми уставными задачами и исполняют функции по содействию правоохранительным органам, органам федеральной службы безопасности и органам военного управления в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, в защите государственной границы РФ, борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, говорится в документе.

Высшие исполнительные органы субъектов РФ, в которых созданы предприятия, имеют право в порядке, установленном правительством РФ, получать во временное пользование в соответствующих территориальных органах уполномоченного федерального органа исполнительной власти боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему и передавать их предприятиям во временное пользование для использования и применения в качестве служебного оружия, также отмечается в законе.

Работники предприятий имеют право ношения и хранения боевого ручного стрелкового оружия при наличии удостоверений, которыми предусмотрено право ношения и хранения такого оружия.