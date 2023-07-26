В Швейцарии допустили возможность "компромиссного" мира на Украине

Контрнаступление ВСУ идет не так, как обещала Украина. Хватит ли ей сил, если боевые действия затянутся, задается вопросом автор статьи в NZZ. По его мнению, на саммите НАТО Зеленский дал волю эмоциям, и его можно понять: Киев и альянс преследуют разные цели. Скоро Украине придется принять тяжелое решение.

Украинское летнее наступление продвигается туго. Поэтому Киеву предстоит принять тяжелые решения. Если сообщений о победах не будет, то это станет стресс-тестом и для НАТО.

В какой-то момент дипломатия была забыта и эмоции одержали верх. Президент Зеленский пожаловался на нерешительность НАТО, потому что альянс не желает принимать его страну без всяких предварительных условий. "Это абсурд!" — выпалил он. Не менее нервозной была и реакция британского министра обороны Уоллеса, сказавшего Зеленскому, что НАТО — не Amazon, где можно заказать всё. И добавил: "Нравится это кому-то или нет, но люди ожидают благодарности".

Это словесная перепалка напомнила Украине, что она ведет, помимо прочего, еще и войну внутри собственной коалиции. Каждый союз силен лишь настолько, насколько силен его самый слабый член, и чем дольше длится война, тем менее прочной становится связующая их субстанция.

В каждом союзе рано или поздно проявляются признаки усталости. Появились они и внутри западной коалиции. И это не зависит от того, будет ли Трамп в ноябре следующего года вновь избран президентом. Даже если Трамп, как многие опасаются, прекратит поставки вооружения Киеву, это будет лишь сильным проявлением той же самой усталости, о которой мы сказали выше и которая свойственна сейчас даже самым воинственным членам НАТО.

Зависимость Киева от Запада велика как никогда

Чтобы помощи Украине и в будущем не грозили никакие кризисы, все члены коалиции должны в равной степени участвовать в усилиях по ее поддержанию. Но этого не наблюдается даже спустя полтора года после начала военных действий по всей Украине. Поддержка лежит, в основном, на плечах Америки. США не только поставляют больше других оружия. Они — еще и ведущая нация в Североатлантическом альянсе, задающая направление действий и сплачивающая НАТО.

Активность Европы сильно отстает от американской. Воля Запада к победе угасла бы очень быстро, если бы тон в альянсе задавал нерешительный канцлер Шольц или импульсивный президент Макрон.

Любая коалиция — не очень надежная конструкция, особенно, если один из партнеров настолько зависим, как Украина. Ее оружие поступает из западных источников, так же как основная часть денег для ее госбюджета.

С финансовой точки зрения Украина лишь формально независимое государство, на самом деле Запад держит ее "за подмышки". Но картина воспринимается по-другому, если учесть столь дорогую для Запада готовность украинцев убивать и самим терять свои жизни ради существующего государства с центром в Киеве. В своей готовности жертвовать людьми украинское правительство воистину неудержимо.

Прямо-таки с наслаждением западные наблюдатели смакуют слабости России. Они очевидны — как военные, так и политические. Так недавно эксперты строили различные предположения по поводу путча Пригожина и положения Путина. Но все говорит о том, что на самом деле Россия и ее нынешнее государство способны воевать долго. Наше искушение преуменьшить возможности Москвы так велико только потому, что мы сильно желаем победы Киеву.

Россия обладает развитой военной промышленностью. Кроме того, военные действия относительно мало изменили повседневную жизнь россиян, если они не находятся на фронте или не имеют там родственников. Но главное — страна практически не зависит от иностранной помощи. Все, что пожелает сделать Кремль внутри страны, реализуется — насколько это возможно в рамках того, что допускает российская троица из некомпетентности, халатности и коррупции.

Промежуточный итог неоднозначен

Поэтому центральным остается вопрос: хватит ли выдержки у Украины, если военные операции придется продлить на три, а то и на четыре года? Несмотря на успехи при отступлении противника из Киева и освобождении части утраченных территорий промежуточный итог неоднозначен, он дает надежду России.

После бегства многих соотечественников почти тридцати миллионам украинцев противостоит численно превосходящий их противник. Если западная коалиция сохранится, то тыловое обеспечение Украины будет обеспечено. Поэтому главное, чтобы под рукой у Киева и в долгосрочной перспективе было достаточно хорошо обученных бойцов.

Это особенно важно, если учесть, что украинское летнее наступление ощутимых результатов не дает. У наступающих, судя по всему, нет рецепта, как преодолеть глубоко эшелонированную оборону русских.

Русские навязали своему противнику позиционную борьбу, которая требует от обеих сторон больших потерь и в которой побеждает тот, у кого больше терпения. Бахмут уже сравнивают с битвой под Верденом.

Судя по всему, украинское руководство стоит сейчас перед непростым выбором. Или оно ставит все на одну карту и бросает все предназначенные для наступления резервы на фронт в надежде таким образом добиться прорыва. Или оно переходит к борьбе на истощение, экономно расходуя ресурсы и делая таким образом исход наступления абсолютно непредсказуемым.

В этой патовой ситуации поставка кассетных боеприпасов должна была якобы помочь украинцам совершить решительный прорыв. Ранее то же самое говорилось о реактивных системах залпового огня, гаубицах и танках. Тот, кто надеется на чудо-оружие, всегда испытывает разочарование. Так будет и с поставками американских истребителей.

В течение всей мировой истории исход войн на истощение решался не отдельными системами вооружения, а стойкостью войск и хорошей стратегией. Сюда же относится и честная оценка своих возможностей. Как сила, так и слабость Украины заключена в ее союзниках. Без них Киев не выживет, но в то же время Украина не может полностью на них положиться: они могут ее бросить. Оставленные западными "союзниками" Ирак, Афганистан и Ливия олицетворяют собой обманутые надежды и нарушенные обещания.

Запад считает себя надежным партнером, но это совсем не так. Стойкость в последние три десятилетия не была самым сильным его качеством. Возможно, он ее обретет, потому что впервые за долгое время он вновь ощутил экзистенциальную угрозу для себя самого. Но возможно и такое, что западная общественность устанет от Украины, если победных реляций не последует. Во всяком случае, выдавая желаемое за действительное, победы добиться нельзя.

Мир на основе компромисса не будет поражением

У НАТО и Украины разные интересы. Украина хочет выжить как государство и вырвать захваченные земли из рук противника. НАТО пытается радикально ослабить Россию, не посылая своих солдат сражаться. Поэтому альянс отверг желание Зеленского получить гарантии приема его страны в НАТО. НАТО примет Украину лишь после того, как замолчат пушки, и будут выполнены некоторые другие условия. В расчетах НАТО Украина находится в приоритете, но в то же время — это лишь часть проблемы, а не вся картина.

Саммит в Вильнюсе наглядно это продемонстрировал. Принятием сначала Финляндии, а вскоре и Швеции в атлантический союз была достигнута большая стратегическая цель. До этого Россия угрожала Балтике и прибалтийским странам. Вступление сразу двух стран в альянс изменило соотношение сил в этом регионе в нашу пользу. И вот этот успех очевиден независимо от дальнейшей судьбы Украины.

Вспышку гнева Зеленского в начале саммита можно объяснить осознанием им того, что его страна является для альянса средством, а не целью. Так оно и есть, и тут нужен реальный взгляд на ситуацию. Такой взгляд — это не пораженчество, и это относится как к Украине, так и к НАТО.

Киеву мало что принесет максималистская политика, предполагающая только изгнание оккупантов со всей территории, включая Крым. С учетом многих трудно предсказуемых обстоятельств мир на основе компромисса не будет поражением.

НАТО полностью сосредоточена на том, чтобы обеспечить Киев всем необходимым. Одновременно с этим европейцам приходится думать о том, что будет для них значить смена власти в Белом доме. Сумеют ли они при самом неблагоприятном развитии событий настолько активизировать свои усилия, чтобы компенсировать частичный выход Америки из коалиции? Никто, даже сами европейцы, не уверен, что им это будет по силам. Между тем можно себе представить, что будет означать крах Украины и мир, навязанный ей Россией.

Одновременно с этим НАТО уже сейчас должна представлять себе, как будет выглядеть эндшпиль военной драмы. Однажды, когда обе стороны утратят все силы, на полях сражений воцарится тишина. И тогда альянс должен будет выдержать сложнейшее испытание на прочность.

Мирный договор будет лишь тогда чего-то стоить, если в нем будет зафиксирована возможность для Украины позднее вступить в НАТО. Только так будут созданы стабильные и понятные всем условия, которые сведут к минимуму риск новой войны.

В противном случае Украина как ворота в Европу рискует стать объектом постоянного давления и открытого насилия со стороны России. Это будет иметь фатальные последствия для всего континента.

Москва назовет одним из условий заключения мирного договора отказ Киева от любых амбиций в отношении вступления в НАТО. Будет ли НАТО твердо стоять на своем или повторит ошибку, допущенную на саммите в Бухаресте в 2008 году? Тогда Париж и Берлин отказали Украине в четкой и предсказуемой перспективе приема в НАТО.

До сих пор альянс действовал в украинском конфликте, в основном, правильно. Но неверного решения в конце будет достаточно, чтобы утратить многое из того, что Украина завоевала кровью своих солдат.

Автор: Эрик Гуйер (Eric Gujer) — главный редактор издания "Нойе цюрихер цайтунг"