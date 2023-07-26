Rheinmetall поставит крупную партию боеприпасов ВС Германии

ЦАМТО, 25 июля. Как сообщил 18 июля концерн Rheinmetall, необходимость пополнения запасов снарядов, вызванная конфликтом на Украине, привела к заключению крупных контрактов на поставку артиллерийских боеприпасов.

Командование ВС Германии разместило крупный заказ на поставку боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на сумму около 1,3 млрд. евро, включая налог на добавленную стоимость. Два контракта уже подписаны с Федеральным ведомством Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw).

Так, Rheinmetall подписала новый рамочный контракт на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов. Кроме того, существующий рамочный контракт был расширен. Всего в комплект поставки входит несколько сотен тысяч снарядов различных типов, включая взрыватели и метательные заряды. Новый рамочный контракт, рассчитанный до 2029 года, предполагает поставку на боеприпасов сумму до 1,2 млрд. евро, включая НДС.

Кроме того, Бундесвер расширил существующее рамочное соглашение на поставку боеприпасов DM121. В дополнение к упомянутому выше рамочному контракту, объем заказа составил 137 млн. евро, включая НДС. Таким образом, объем существующего рамочного контракта увеличен со 109 до 246 млн. евро, включая НДС.

Осколочно-фугасный снаряд DM121, обладающий малочувствительными характеристиками, используется для боевой подготовки.

Первые заявки на поставку боевых и учебных боеприпасов по упомянутому выше рамочному контракту поступили сразу после его подписания. В ближайшее время должна состояться поставка снарядов на сумму 127 млн. евро (включая НДС).

На текущий момент семейство предлагаемых Rheinmetall артиллерийских боеприпасов, среди прочего, включает осколочно-фугасный снаряд DM121, дымовой снаряд DM125, снаряд с самоприцеливающимися боевыми элементами DM121 SMArt (совместно разработан с Diehl Defence), а также учебный RH68, оснащенный донным газогенератором RH1901 и дымовой RH1902. Ассортимент продукции концерна также включает универсальное семейство 155-мм артиллерийских боеприпасов Assegai производства южноафриканской компании Rheinmetall Denel. В него входят малочувствительные боеприпасы, обычные осколочно-фугасные снаряды, а также дымовые, осветительные, инфракрасные осветительные и другие. Семейство Assegai с суживающейся хвостовой частью и донным газогенератором позволяет поражать цели на дальности до 40 км. В соответствии с рамочным контрактом ВС Германии получат боеприпасы проверенного семейства Assegai.

Как заявлено, рамочные контракты обеспечат надежную поставку боеприпасов вооруженным силам Германии и других стран НАТО, что позволит лучше планировать производственные процессы и оптимально использовать производственные мощности. Гарантированное долгосрочное производство боеприпасов различных типов в течение срока действия контракта позволит получать их в короткие сроки. Для Rheinmetall рамочное соглашение обеспечит базовый уровень загрузки мощностей на ее предприятиях по производству боеприпасов на долгие годы вперед.