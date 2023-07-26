ЮАР в 2022 году экспортировала ПВН на сумму 264,4 млн. долларов

ЦАМТО, 25 июля. Национальный комитет по контролю за обычными вооружениями (NCACC) ЮАР опубликовал отчет об экспорте продукции военного назначения (ПВН) в 2022 году.

Как сообщает ресурс Defenceweb.co.za со ссылкой на последний годовой отчет NCACC, в прошлом году на долю боеприпасов и электронных систем пришлась большая часть оборонного экспорта ЮАР, а доля таких крупных образцов ПВН, как бронетехника, составила относительно небольшой процент.

В 2022 календарном году ЮАР экспортировала военной техники и боеприпасов на сумму 4,679 млрд. рандов (264,4 млн. долл.) по сравнению с 3,353 млрд. рандов в 2021 году.

Бронетехника на сумму около 420 млн. рандов составила лишь небольшую часть экспорта: Конго (1 ед.), Гана (6 ед.), Гвинея (2 ед.), Северная Македония (2 ед.), Мали (2 ед.), Нигер (8 ед.), Сенегал (16 ед.), Того (3 ед.), ОАЭ. (1 ед.), США (4 ед.) и Замбия (2 ед.).

Также небольшое количество "артиллерийских систем крупного калибра" на сумму 113 млн. рандов было продано в Джибути (4 ед.), Египет (3 ед.), Францию (10 ед.), Швейцарию (4 ед.), Уганду (8 ед.) и США (4 ед.).

Боеприпасы составили крупнейший компонент экспорта вооружений ЮАР в 2022 году (1,628 млрд. рандов). Крупнейшими импортерами в данном сегменте стали: Австралия (382 млн. рандов, поставлено 8203 изделия), Германия (119 млн. рандов, 9816 ед..), Индия (315 млн. рандов, 316135 ед.), Катар (181 млн. рандов, 49201 ед.) и ОАЭ (420 млн. рандов, 42800 ед.). Кроме того, боеприпасы были поставлены еще в несколько стран (Бангладеш, Филиппины, Руанда, Испания и Турция).

Ракетно-бомбового вооружения в 2022 году продано на сумму 946 млн. рандов, при этом Германия, например, приобрела 18420 бомб (скорее всего, имеются в виду минометные боеприпасы – прим. ЦАМТО) на сумму 575 млн. рандов, Филиппины – 189921 ед. на 204 млн. рандов. Катар закупил более 2000 ед. стоимостью 1,7 млн. рандов, ОАЭ – 399907 ед. на сумму 126 млн. рандов, Саудовская Аравия – 8961 ед. и Замбия – 380 ед.

Электронное оборудование составило вторую по стоимостному объему категорию оборонного экспорта ЮАР после боеприпасов (1,3 млрд. рандов). Наиболее крупные экспортные поставки включали: оборудование связи в Индию (55 млн. рандов) и Мали (39 млн. рандов); измерительное оборудование в Великобританию (32 млн. рандов); оборудование радиоэлектронного противодействия в Германию (79 млн. рандов); аппаратуру наблюдения в Турцию (76 ед. на сумму 1,047 млрд. рандов) и ОАЭ (32 млн. рандов).

В Китай, Францию, Грецию, Италию, Японию и Швецию были проданы "системы оповещения и предупреждения" на сумму 15 млн. рандов. Общий объем экспорта средств связи, измерения и радиоэлектронной борьбы в прошлом году составил 147 млн. рандов. Продажи программного обеспечения и технологий, включая средства радиоэлектронной борьбы и противодействия, в 2022 году составили 8 млн. рандов.

Среди других заметных продаж в 2022 году: легкое стрелковое вооружение (ЛСО) на сумму 210 млн. рандов. Бангладеш стала крупнейшим импортером ЛСО, получив 1000 ед. ЛСО на сумму 79 млн. рандов. Среди других клиентов: Бразилия, Дания, Франция, Малайзия, Южная Корея, Перу, Сингапур, ОАЭ и США.

Единственным летательным аппаратом, который был экспортирован в прошлом году, стал вертолет стоимостью 12 млн. рандов в Гану.

Малайзия получила 66 противотанковых ракет (возможно, Ingwe для поставленных Denel башен) на сумму 79 млн. рандов.

В отчете NCACC также указан экспорт товаров двойного назначения на сумму 599 млн. рандов. Однако если подсчитать весь экспорт двойного назначения, он составит только 386 млн. рандов, а не указанную в отчете цифру.

В частности, экспорт товаров двойного назначения 2022 году включал: броню на сумму 70 млн. рандов (17 тыс. ед.), проданную в Анголу, Камерун, Демократическую Республику Конго, Эсватини, Францию, Португалию, Румынию, Сингапур и ОАЭ; оборудование связи на сумму 136 млн. рандов, которое было продано более чем в дюжину стран; технологии информационной безопасности на сумму 56 млн. рандов были экспортированы в восемь стран.

Беспилотные летательные аппараты на сумму 299 млн. рандов были проданы десяти странам, в том числе 36 ед. – Бенину (29 млн. рандов), 9 ед. – Бразилии (11 млн. рандов), 7 ед. – ДРК (3,4 млн. рандов), 10 ед. – Кот-д’Ивуару (8 млн. рандов), 5 ед. – Мали (5,6 млн. рандов), 9 ед. – Мозамбику (2,8 млн. рандов), 82 ед. – Нигерии (70 млн. рандов), 9 ед. – Саудовской Аравии (5 млн. рандов), 2 ед. – США (162 млн. рандов) и 10 ед. – Замбии (1,8 млн. рандов).

Что касается импорта, то в 2022 году Южно-Африканская Республика импортировала из Франции 40 "артиллерийских орудий большого калибра" (25 млн. рандов), два – из Швейцарии (5,4 млн. рандов) и 80 ед. – из Объединенных Арабских Эмиратов (113 млн. рандов). В категории ЛСО было импортировано оружие из Чехии, Франции, Германии, Турции, ОАЭ и США. Более миллиона патронов было получено из Китая, Норвегии и ОАЭ. Небольшое количество оборудования для радиоэлектронного противодействия, оборудования для обработки изображений, оборудования для оповещения и связи было получено из Великобритании, Австралии, Бельгии и Швеции.

По данным NCACC, весь импорт ПВН в 2022 году составил 301 млн. рандов.