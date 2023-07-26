Войти
Lenta.ru

На Восточном определят район посадки российского «Амура-СПГ»

373
0
0
Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

На космодроме Восточный начала работу комиссия, которая должна определить район посадки многоразовой первой ступени российской перспективной ракеты «Амур-СПГ». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

В качестве предполагаемых районов приземления элемента носителя комиссия рассматривает территории Амурской области, Хабаровского края и Якутии. В задачи группы специалистов входит посещение соответствующих районов и рассмотрение вариантов транспортировки первой ступени с потенциальных посадочных площадок обратно на Восточный.

В июне директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалев в видео, распространенном «Роскосмосом», пообещал, что первый кислородно-метановый двигатель РД-0177 для перспективной многоразовой ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой ступенью появится в конце 2023 года.

В марте госкорпорация сообщила о подписании госконтракта на технический проект многоразовой метановой средней ракеты «Амур-СПГ».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
КБХА
Роскосмос
Похожие новости
31.12.2021
Россия испытала кислородно-водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5»
11.02.2021
Завершение эскизного проекта метановой ракеты "Амур-СПГ" отодвинуто на III квартал 2021г из-за работы над ошибками
07.12.2020
Первый пуск ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью может состояться в 2025г. - "Роскосмос"
23.09.2019
Прощание с "Протоном": история самой массовой тяжелой ракеты
02.11.2016
Международная авиакосмическая выставка Airshow China открывается в Китае
02.10.2015
В России разработали космический ранец на солнечных батареях
19.05.2015
Воронежский изготовитель двигателя "Протона" ждет выводов Роскосмоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео