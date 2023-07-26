Зеленский попросил Сунака содействовать усилению украинской ПВО

Президент Украины заявил, что обсудил с британским премьером по телефону "ситуацию вокруг Одессы", положение в зоне боевых действий и сотрудничество в оборонной сфере

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком попросил о содействии для усиления системы противовоздушной обороны страны.

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО. <...> Сказал об этом во время разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком", - написал Зеленский в Telegram-канале. Он добавил, что обсудил с ним "ситуацию вокруг Одессы", положение в зоне боевых действий и сотрудничество в оборонной сфере.

Украинские власти утверждают, что российские войска в ночь на 23 июля атаковали культовые объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. В Минобороны РФ заявили, что наиболее вероятной причиной разрушения в Одессе Спасо-Преображенского храма стало падение украинской ракеты из-за безграмотных действий ПВО.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные силы России никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры, а также храмам и другим подобным объектам. По его словам, собор в Одессе разрушен ракетой украинской системы противовоздушной обороны, а любые обвинения в адрес России являются абсолютной неправдой.

Власти Украины после начала специальной военной операции неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой предоставить им вооружение, в том числе современные системы ПВО. При этом в украинских СМИ нередко сообщают о разрушениях, причиненных собственной ПВО.