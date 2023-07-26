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РИА Новости

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок для спецоперации

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Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Госдума приняла закон об ускорении процедуры госзакупок Минобороны для спецоперации

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий Минобороны России и спецзаказчикам заключать контракты в любой форме при закупках у единственного поставщика для нужд специальной военной операции (СВО). Это ускорит неотложные малые закупки для воинских частей, исключив волокиту, а также позволит рассчитываться за поставки наличными.

Сейчас Минобороны и определенные правительством спецзаказчики (МВД, МЧС, СВР, ФСБ, Росгвардия, ФСО, ФСИН, ГУСП, Росрезерв), а также подведомственные им госучреждения и унитарные предприятия вправе закупать товары, работы, услуги у единственного поставщика в целях проведения СВО, а также для выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.

Закон допускает заключение контрактов при таких закупках в любой форме. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ направлен на оптимизацию механизмов закупок для государственных нужд в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.

Согласно пояснительной записке, закон позволит быстро обеспечивать потребность формирований, подразделений, воинских частей и соединений в неотложных срочных малых закупках и исключить организационную и бумажную волокиту, связанную с процедурой включения таких закупок в план-график и последующего заключения госконтрактов малого объема.

Также новый механизм позволит "осуществлять оплату поставленной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) непосредственно в местах выполнения специальных задач за наличные денежные средства, в том числе в условиях отсутствия технической возможности осуществления безналичных расчетов", сказано там.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
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