WSJ: затянувшееся контрнаступление ВСУ ставит администрацию Байдена в неудобное положение

По данным газеты, медленные темпы продвижения украинских войск снижают вероятность начала мирных переговоров в 2023 году и создают угрозу затягивания конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Обманувшее ожидания контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит администрацию президента США Джо Байдена в затруднительное положение, создавая риск "бессрочного конфликта". Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal.

Издание пишет, что медленные темпы продвижения украинских войск "снижают вероятность начала мирных переговоров в этом году и создают угрозу затягивания конфликта". Это станет проверкой стратегии американских властей по "вливанию миллиардов долларов в военную помощь Украине, чтобы дать Киеву шанс на выгодную позицию на будущих мирных переговорах", а также поставит под сомнение возможность Запада обеспечивать поставки вооружений, которые уже заканчиваются. "Отказ от Украины и допущение хотя бы частичной победы России станет ключевым провалом внешней политики Байдена, который затмит даже вывод войск из Афганистана", - отметил эксперт аналитического центра Atlantic Council Джон Хербст.

Американские чиновники, в свою очередь, считают, что оценивать результаты украинского контрнаступления пока рано, поскольку ВСУ еще не задействовали все резервы, в том числе прошедшие обучение в Европе."Если они подключат резервы, и эти резервы окажутся неэффективными, то нам придется решать, что делать дальше", - заявил изданию один из чиновников. В Европе же приходят к выводу, что шансов на возврат Украины к границам до 2014 года практически не осталось. "Мы не ожидаем, что они отвоюют все территории, особенно если учитывать Крым и территории на Донбассе, которые были утрачены еще в 2014 году", - сказал неназванный европейский чиновник.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева.