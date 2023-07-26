КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности

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Корейская Народная Демократическая Республика на фоне усиления военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и все большего вовлечения в этот процесс соседних Японии и Северной Кореи жестко демонстрирует, что готова отстоять свой суверенитет и политический строй всеми доступными способами.

В этом году Северная Корея осуществила несколько испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет дальнего радиуса поражения, в том числе новейших твердотопливных. В Пхеньяне открыто заявляют, что готовы отразить любую агрессию, даже с применением ядерных боеголовок. О создании ядерного оружия КНДР официально объявила в феврале 2005 года, а уже в следующем году были проведены первые испытания ЯО. В апреле 2012 года в конституцию Северной Кореи были внесены поправки о ядерном статусе страны.

Японская газета «Асахи симбун» (Asahi Shimbun) сообщает со ссылкой на заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея вновь выпустила две баллистические ракеты малой дальности в свое восточное море. Очередной испытательный пуск был произведен незадолго до полуночи по местному времени в понедельник из района недалеко от Пхеньяна. Обе ракеты пролетели около 400 километров и упали в воду у восточного побережья Корейского полуострова.

Очередные ракетные пуски КНДР произвела через несколько часов после того, как ВМС Корейской Республики сообщили, что американская атомная подводная лодка USS Annapolis прибыла в южнокорейский порт на острове Чеджудо. На прошлой неделе USS Kentucky стала первой подлодкой ВМС США с ядерным вооружением, пришедшей в Южную Корею с 1980-х годов. Тогда в ответ на прибытие американской субмарины в соседнюю страну Северная Корея также произвела несколько пусков МБР в качестве демонстрации, что может нанести ядерный удар по Южной Корее и развернутым кораблям ВМС США.

В промежутке между запусками баллистических и крылатых ракет на прошлой неделе министр обороны КНДР также выступил с завуалированной угрозой, заявив, что прибытие американской атомной подлодки в порт Южной Кореи может стать для Пхеньяна основанием для применения ядерного оружия против южного соседа. Северная Корея использовала подобную риторику и раньше, но это заявление показало, насколько напряженными сейчас являются отношения, подчеркивает японское издание.

Технически оба государства Корейского полуострова находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между ними так и не был подписан, действует перемирие. В четверг исполняется 70 лет окончанию военного конфликта между севером и югом, в Северной Корее эту дату отмечают как день победы. В Пхеньяне в честь юбилея окончания войны пройдут торжественные мероприятия и военный парад.

Сегодня, в том числе для участия в торжествах, в столицу КНДР с трехдневным визитом прибыла делегация Минобороны РФ во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу. Государственное центральное информационное агентство Северной Кореи сообщило в понедельник, что китайская делегация во главе с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей страны Ли Хунчжуном также примет участие в торжествах.