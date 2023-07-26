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ТАСС

Моряки России и Китая посетили корабли друг друга на главной базе Тихоокеанского флота

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БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155
БПК "Адмирал Трибуц" проекта 1155.
Источник изображения: Фото: Wikipedia

Деловой заход кораблей ВМС НОАК во Владивосток продлится до 27 июля

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Моряки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимавшие участие в совместных учениях "Север. Взаимодействие-2023", посетили корабли друг друга на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Личный состав экипажей боевых кораблей ВМФ России и ВМС НОАК посетил корабли друг друга в главной базе Тихоокеанского флота в ходе делового захода. Группы моряков в сопровождении старших офицеров стран - участниц военно-морских учений "Север. Взаимодействие-2023" посетили большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" ТОФ и эскадренный миноносец "Гуйян" ВМС НОАК", - говорится в сообщении.

Деловой заход кораблей ВМС НОАК во Владивосток продлится до 27 июля.

До этого командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина провел встречу с командованием отряда кораблей ВМС НОАК, находящегося с визитом во Владивостоке. 

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Страны
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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