Войти
РИА Новости

Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях

339
0
0
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Матвиенко считает, что законы под отдельные компании, в частности ЧВК, не нужны

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке нет, если в ГД закон разработают, СФ готов его рассмотреть.

"Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Она отметила, что никакой махновщины быть не должно.

По ее словам, такой законопроект в СФ не разрабатывают. "Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать", - отметила Матвиенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ЧВК
Похожие новости
20.12.2016
Россия готовит мобильный вариант оккупации Сирии?
01.03.2016
Между центрами силы
07.05.2015
Стратегию нацбезопасности России изменят с учетом событий на Украине
29.12.2014
Президент утвердил новую редакцию Военной доктрины РФ
19.02.2014
Киберугрозы России растут — часть II
15.10.2012
Война — дело частное
01.03.2011
Явер Джамалов: «Наша цель – создание военной промышленности, не имеющей аналога в регионе» - ИНТЕРВЬЮ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео