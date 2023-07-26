Матвиенко прокомментировала идею закона о частных военных компаниях

Матвиенко считает, что законы под отдельные компании, в частности ЧВК, не нужны

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о частных военных компаниях, заявила, что не нужны законы под отдельные организации, в СФ такого проекта в проработке нет, если в ГД закон разработают, СФ готов его рассмотреть.

"Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности, ЧВК. Я считаю, что нет, у нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством министерства обороны", - сказала Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос. Она отметила, что никакой махновщины быть не должно.

По ее словам, такой законопроект в СФ не разрабатывают. "Если в Думе будет подготовлен такой законопроект, мы готовы его рассматривать", - отметила Матвиенко.