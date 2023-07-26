Британская армия показала танк городского боя Challenger 2 TES Megatron

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Последний вариант танка британской армии Challenger 2, получивший обозначение TES Megatron, был публично показан на учениях, прошедших на полигоне Лулворт.

Маневры предоставили возможность продемонстрировать военное мастерство Британии и совершенство ее новейшего оборудования

- говорится в заявлении Минобороны страны.

Конструкция TES Megatron, призванная сделать танк более грозной силой, во многом повторяет решения, заложенные в «ОБТ городского боя» M1 Abrams TUSK (Tank Urban Survival Kit), особенно с точки зрения оборонных возможностей. Он был специально разработан для повышения устойчивости машины к воздействию двойных боеголовок и мин.

Megatron впервые был представлен в 2013 году и после этого прошел ряд усовершенствований. Он сохраняет 120-мм нарезную танковую пушку L30A1 от Challenger 2 и 4 члена экипажа.

В TES Megatron сочетаются стальная броня, композитная броня Chobham (или Dorchester, как ее называют в Британии) и динамическая защита. Передняя часть корпуса оснащена Chobham, а боковые стороны корпуса и башни оборудованы ДЗ. Броня Cage дополнительно усиливает защиту от угроз со стороны РПГ.

Стандартное оснащение Challenger 2 TES Megatron включает в себя цифровую компьютеризированную СУО, приборы ночного видения, систему защиты NRBC и вспомогательную силовую установку (APU). Последняя может питать электрические системы машины в неподвижном состоянии и при выключенном главном двигателе. Megatron также оснащен оборудованием для противодействия минам, в частности, системой Bird Table, антенны которой установлены наверху задней части башни. Эта система предназначена для подавления радиосигналов, которые могут быть использованы для подрыва мины.