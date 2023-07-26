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Военное обозрение

Минобороны РФ: Корабль «Сергей Котов» уничтожил атаковавшие его украинские морские дроны

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Источник изображения: topwar.ru

Патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота ВМФ России был атакован морскими беспилотными аппаратами. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, атака против российского корабля была совершена в 370 километрах к юго-западу от Севастополя. Корабль выполнял на данном участке акватории задачи по контролю за судоходством в Черном море.

Вероятно, в командовании украинских военно-морских сил рассчитывали причинить вред российскому кораблю, но «Сергей Котов» уничтожил атаковавшие его украинские морские дроны. Как сообщает Минобороны России, беспилотные катера были уничтожены огнем из штатного вооружения патрульного корабля на расстоянии 1000 и 800 метров.

Напомним, что патрульный корабль «Сергей Котов» был принят в состав Черноморского флота РФ в июле 2022 года. Он является четвертым кораблем в серии проекта 22160. Корабль был спроектирован и создан с применением модульной концепции вооружения, он предназначен для обеспечения безопасности морской экономической зоны, обороны района базирования.

Корабли данного типа вооружены универсальной артиллерийской установкой АК-176МА, имеют на вооружении два дистанционно-управляемых гранатомета ДП-65 и два 12,7 мм пулемета «Корд», два ручных противодиверсионных гранатомета ДП-64, есть возможность размещения и другого вооружения. Поэтому не удивительно, что корабль не стал «добычей» для украинских морских беспилотников, а сам их благополучно уничтожил.

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Страны
Россия
Продукция
АК-176
ДП-64 Непрявда
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