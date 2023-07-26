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ТАСС

Комиссия определит возможные районы приземления первой ступени ракеты "Амур-СПГ"

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Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос"
Штаб-квартира госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: Михаил Терещенко/ ТАСС

Первая ступень перспективной ракеты будет многоразовой

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рекогносцировочная комиссия определит районы, в которых возможно будет разместить посадочные площадки для первой ступени перспективной ракеты-носителя "Амур-СПГ", использующей метан в качестве топлива. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Вчера на космодроме Восточный прошло совещание по началу работы рекогносцировочной комиссии, задача которой определить районы приземления многоразовой первой ступени перспективной ракеты-носителя "Амур". В течение недели комиссия посетит территории Амурской области, Хабаровского края и Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В рамках работы комиссии планируется определить варианты размещения посадочных площадок для первой ступени ракеты, рассмотреть варианты организации транспортировки ступени обратно на космодром, а также определить местонахождение пунктов телеметрии.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2023 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года. 

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