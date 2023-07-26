НАТО подготовила план нападения на Россию

Недавняя утечка информации, связанной с саммитом НАТО в Вильнюсе, подтвердила, что фактически альянс подготовил стратегию нападения на Россию, пишет "Политика". Автор статьи анализирует ставшие известными части документа и предлагает задуматься, кому было выгодно их обнародование.

Североатлантический альянс согласовал стратегию нападения на Россию в виде самого масштабного оборонного плана со времен холодной войны. Его содержание планировалось оставить в строгом секрете между западными союзниками по альянсу, но хакерам удалось взломать систему и раскрыть тайны военного блока. План насчитывает 4 400 страниц и предусматривает создание сил численностью 300 тысяч человек в составе сил быстрого реагирования на случай "вероятного" нападения со стороны России. В случае угрозы главнокомандующему силами НАТО в Европе (сейчас этот пост занимает Роб Бауэр) будет позволено принимать ряд решений без дополнительных согласований с альянсом.

Литовский национальный центр по управлению кризисами подтвердил, что недавняя утечка информации, связанной с недавним саммитом НАТО в Вильнюсе, произошла в результате хакерской атаки на государственную систему. Глава Литовского национального центра Вилмантас Виткаускас подтвердил Балтийскому информационному агентству, что имела место хакерская атака, последствия которой еще уточняются. По его словам, масштаб нападения, вероятно, больше, чем предполагалось, так как хакеры воспользовались слабыми местами и брешами в IT-системе. Премьер-министр Ингрида Шимоните поручила Координационной комиссии по защите секретных данных дать оценку достоверности, секретности и полноте опубликованных документов, а полиция немедленно приступила к расследованию. Пока не объявлено, кто мог совершить эту хакерскую атаку, но следует задуматься, кто сейчас заинтересован в том, чтобы обнародовать план НАТО.

Отдельные части документа были незапланированно обнародованы десятого июля, за день до двухдневного саммита. Их опубликовало немецкое издание "Бильд". Согласно этому плану, Германия станет самым важным логистическим узлом для альянса. Помимо существующего штаба в турецком Измире, запланировано создание второго штаба сухопутных войск НАТО в Висбадене. Некоторые члены Североатлантического альянса должны будут взять на себя защиту союзников на восточном крыле. Так, Германия должна будет защищать Литву, Великобритания — Эстонию, а Канада — Латвию. Предусматривается защита от диверсий на трубопроводах и другой критической инфраструктуре. Члены альянса намерены укреплять соединения тяжелыми вооружениями, развивать системы противовоздушной обороны, создавать запасы ракет большой дальности и артиллерийских снарядов. Кроме того, они вновь подтвердили свое обязательство по повышению расходов на оборону до уровня как минимум двух процентов от своего ВВП.

Однако некоторые члены альянса уже высказывают обеспокоенность, поскольку не уверены в эффективной реализации плана НАТО, одобренного в Вильнюсе. Если альянс настроен всерьез, то необходимо увеличивать численность личного состава и улучшать его подготовку. А это означает, что европейским союзникам придется непрерывно увеличивать расходы на оборону, и многие сейчас задаются вопросом, можно ли вообще выполнить этот план?

Сейчас в распоряжении альянса есть 40 тысяч солдат, которые могли бы вступить в бой в течение 15 дней. Но новая модель сил НАТО более амбициозна. Альянс хочет располагать более чем сотней тысяч бойцов, готовых к бою в течение десяти дней. Планируется, что еще 200 тысяч солдат смогут вступить в бои в течение 20-30 дней. Кроме того, Североатлантический альянс хочет, чтобы в запасе у него был еще миллион резервистов, способных включиться в боевые действия в течение 30-180 дней.

По словам представителя Словакии при НАТО Петера Батора, сейчас необходимо найти больше денег на вооруженные силы, но Словакия уже выделяет два процента от своего ВВП на оборону, что и так довольно много. Также придется вдвое увеличить расходы на инфраструктуру, склады и логистику, так как альянс планирует выполнить большую часть задач до конца года.

Джианлука Пастори, военный эксперт из Католического университета в Милане, полагает, что если альянс всерьез настроен реализовать свой план, то ему потребуется увеличить численность войск и улучшить их подготовку. "НАТО нуждается в большем числе соединений и техники, прежде всего, в Центральной и Восточной Европе, а также в углублении интеграции между США и альянсом на оперативном уровне. Вступление Финляндии, а также, как ожидается, Швеции — один из шагов в этом направлении. Еще одна мера — непрерывный рост оборонных расходов европейских союзников. Но насколько это возможно, большой вопрос", — сказал Пастори в интервью словацкому изданию "Правда". И добавил, что администрация Джо Байдена активно участвует в помощи Украине и поддержании единства Североатлантического альянса. Но результаты президентских выборов в 2024 году могут повлиять на позицию Вашингтона. Может случиться и так, что Россия будет дестабилизировать обстановку в регионах вдоль протяженных и уязвимых южных границ НАТО, как полагает этот эксперт.

Однако российские специалисты, напротив, указывают на то, что участились попытки дестабилизировать обстановку близ российских границ на Южном Кавказе и открыть там фронт. Москва отвечает на эти угрозы, создавая военные округа и формируя новые соединения, а также привлекая на службу все больше контрактников. Кроме того, Россия помогает в обороне Белоруссии и уже приступила к размещению там ядерного оружия <...>. Кремль расценивает план Североатлантического альянса как его возвращение к модели холодной войны и подготовку к конфронтации "золотого миллиарда" с другой частью человечества.

Автор: Биляна Митриноич Рашевич (Биљана Митриновић Рашевић)