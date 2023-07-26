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Интерфакс-АВН

Серийные поставки вертолетов Ка-226Т ожидаются с 2024 г

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Вертолет Ка-226Т
Вертолет Ка-226Т.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Улан-Удэ. 24 июля. ИНТЕРФАКС - Серийные поставки легкого двухдвигательного вертолета Ка-226Т планируется начать в следующем году, говорится в материалах к поездке премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Улан-Удэ.

"Поставка первых серийных образцов вертолета запланирована с 2024 года", - говорится в материалах.

В них указано, что вертолет Ка-226Т имеет высокий потенциал применения в интересах силовых структур РФ.

Лёгкий двухдвигательный Ка-226Т с соосным расположением несущих винтов обладает максимальной взлётной массой 3,8 тонн. Он предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, патрулирования, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки и десантирования разведывательно-диверсионных групп до 7 человек.

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Страны
Россия
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