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ТАСС

"Алмаз-Антей" покажет новый тягач и продукцию двойного назначения на форуме в Петербурге

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Стенд концерна "Алмаз-Антей"
Стенд концерна "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Серийные модели таких автомобилей предназначены для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новый гражданский тягач, продукцию военного и гражданского назначения представит Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на форуме Россия - Африка. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в экономическом и гуманитарном форуме Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" 27-28 июля 2023 года. На площадке мероприятия холдинг представит свои возможности по разработке и производству серийной высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, гости форума смогут ознакомиться с продукцией военного назначения разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - макетами зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", ЗРК средней дальности "Викинг" и "Бук-М2Э". Также будут представлены макеты радиолокационных станций (РЛС) контроля воздушного пространства "Подлет-К1КЕ", "Каста-2Е2", "Гамма-ДЕ" и "Гамма-С1ГЕ", модернизированной портативной РЛС разведки ПРП-5 на гусеничной и колесной базах, переносной РЛС разведки "Аистенок", радиолокационного комплекса обнаружения и контроля огневых позиций АРЛК 1Л260-Е, самоходной РЛС разведки СНАР-10М1, модель малогабаритной станции помех МСП-418К для защиты самолетов МиГ-29.

В сфере гражданских технологий концерн продемонстрирует продукцию для организации воздушного движения - модели моноимпульсного вторичного радиолокатора "Аврора-2", мобильного радиомаяка системы зависимого наблюдения 1090 ES "Мангуст", макеты радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромного радиолокатора S-диапазона "Лира-А10" и доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-С". Гости форума также смогут увидеть натурные образцы РЛС охраны объектов "Сова" и беспилотного летательного аппарата "БПЛА-Р".

На открытой выставочной экспозиции концерн впервые проведет открытую презентацию габаритного грузового шасси БАЗ-S36A11 с колесной формулой 6х6. Серийные модели таких автомобилей предназначены для использования на дорогах общего пользования всех категорий и на бездорожье. Высокая проходимость машины достигается за счет использования специально разработанных осей с независимой подвеской, каждая из которых обладает грузоподъемностью 12 тонн. Полная масса составляет 35 700 кг, снаряженная масса - 13 600 кг, грузоподъемность - 22 100 кг. Перспективный модельный ряд на основе базовой платформы БАЗ-S36A11 включает в себя широкую линейку грузовых полноприводных бескапотных автомобилей повышенной проходимости с колесными формулами 4х4, 6х6(4), 8х8(4) и 10х10. Все основные узлы и агрегаты автомобиля - отечественного производства. Кроме того, "Алмаз-Антей" продемонстрирует свои разработки в сфере климатического и холодильного оборудования.

Сотрудничество со странами Африки

"Предстоящий форум Россия - Африка является важнейшим событием для развития внешнеэкономической кооперации, укрепления международной безопасности и решения гуманитарных проблем", - отметил в преддверии мероприятия генеральный директор концерна Ян Новиков. Он констатировал, что холдинг исторически зарекомендовал себя как надежный и финансово устойчивый партнер с высоким научным и производственным потенциалом. "В своей стратегии развития концерн уделяет основополагающее внимание расширению деловых контактов и сотрудничества как с отечественными, так и зарубежными партнерами, в числе которых одно из лидирующих мест занимают страны Африки", - подчеркнул генеральный директор концерна. 

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Аистенок
Бук-М2
Гамма-ДЕ
Каста-2
Каста-2Е2
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Тор ЗРК
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