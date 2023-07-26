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ЦАМТО

Чехия присоединилась к проекту закупки танков "Леопард-2A8"

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Демонстратор Leopard 2A8
Демонстратор Leopard 2A8.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 июля. В ходе двухдневного визита в Чехию министр обороны Германии Борис Писториус обсудил с министром обороны Чехии Яной Черноховой вопросы текущего и перспективного сотрудничества в оборонной сфере, сообщило Минобороны страны.

Сотрудничество двух стран активизировалось в последние месяцы в связи с конфликтом на Украине. Чешские и немецкие подразделения развернуты вместе в составе многонациональных боевых групп НАТО в Литве и Словакии. Берлин намерен продолжить усиление своего присутствия на восточном фланге НАТО.

В рамках двусторонних отношений, в дополнение к безвозмездной передаче МО Чехии 15 танков "Леопард-2A4", которые будут поставлены к концу этого года, чешское правительство поручило министру обороны провести переговоры о возможности закупки Чехией в Германии танков "Леопард-2A8". Ранее немецкая сторона уже предоставила согласие на присоединение Чехии к рамочному соглашению по закупке ОБТ "Леопард-2A8".

Чехия рассматривает возможность закупки до 77 танков этого типа. Стоимость приобретения также будет зависеть от того, сколько других стран в конечном итоге присоединятся к соглашению по "Леопард-2A8".

Таким образом, Чехия присоединяется к Германии, которая намерена заменить основной боевой танк "Леопард-2A6" новой версией "Леопард-2A8". Министерство обороны Германии станет основным заказчиком нового танка, а также выступит в качестве посредника в переговорах с производителем, компанией KMW, от имени всех государств-участниц, включая Чехию. По мнению Берлина, эта процедура должна значительно упростить администрирование и ускорить процесс закупки.

Одним из преимуществ совместного приобретения является унифицированная конфигурация танка, что позволит обеспечить стабильное серийное производство и, следовательно, более низкую стоимость. Предполагается, что танки будут отличаться только средствами связи, окраской и национальной маркировкой.

Как заявила министр обороны Чехии Я.Чернохова, основной целью проекта является обеспечение полной боеспособности тяжелой бригады ВС страны в соответствии со стандартами НАТО. Ожидается, что подписание контракта может состояться к середине 2024 года, а первые танки могут быть поставлены в 2027 году.

Как и в случае других проектов закупки, Прага стремится привлечь к участию в реализации контракта предприятия национальной промышленности.

В ходе встречи министры также обсудили вопрос оказания помощи Украине. Берлин уже направил Украине, среди прочего, гаубицы, реактивные системы залпового огня, ОБТ "Леопард-2A6", боевые машины пехоты и ЗРК "Пэтриот". Накануне недавнего саммита НАТО в Вильнюсе федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал еще один пакет военной помощи в размере 2,7 млрд. евро, который будет включать 30 танков "Леопард-1A5". На саммите было объявлено о дополнительной помощи на сумму 700 млн. евро, включающей, в том числе, еще две системы "Пэтриот" и 25 танков "Леопард-1A5".

Чехия также является одним из основных доноров и поставщиков военной помощи Украине. Только за последние полгода в страну были отправлены 24 танка, 17 БМП и 645 противотанковых управляемых ракет. В прошлом году Минобороны передало 38 танков, 55 БМП, четыре единицы авиационной техники и 13 самоходных гаубиц.

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