Войти
ЦАМТО

США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму 400 млн. долларов

324
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 25 июля. США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму 400 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

"Администрация выделит до 400 млн. долл. дополнительной военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

В пакет помощи войдут зенитные ракеты для систем ПВО и БЛА Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него войдут реактивные снаряды для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Системы вооружения передадут со складов Пентагона, поэтому их доставка ожидается в ближайшее время.

США также отправят снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн. патронов, говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Hydra-70
NASAMS
Stinger
Stryker
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.06.2023
Новая американская военная помощь Украине, включая бронетехнику для восполнения потерь
13.06.2023
Небесный щит Америки
24.01.2023
Страны Запада намерены увеличить военную помощь Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео