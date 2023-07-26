США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму 400 млн. долларов

ЦАМТО, 25 июля. США выделят дополнительную военную помощь Украине на сумму 400 млн. долл. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника.

"Администрация выделит до 400 млн. долл. дополнительной военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

В пакет помощи войдут зенитные ракеты для систем ПВО и БЛА Hornet, говорится в публикации. По данным агентства, также в него войдут реактивные снаряды для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin. Системы вооружения передадут со складов Пентагона, поэтому их доставка ожидается в ближайшее время.

США также отправят снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker, минометы, ракеты Hydra-70 и 28 млн. патронов, говорится в сообщении.