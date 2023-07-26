«Ресурсов достаточно»: глава Минфина России озвучил размер дефицита бюджета

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Глава Минфина России Антон Силуанов озвучил размер дефицита бюджета страны. По его словам, к концу текущего года он составит примерно 2-2,5 процента ВВП, или около девяти триллионов рублей.

Такую цифру чиновник озвучил во время интервью журналистам газеты «Аргументы и Факты».

Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план

- утверждает Силуанов.

Это приблизительный расчет, более точные цифры станут известны в течение второго полугодия.

Он прогнозирует, что данный показатель будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет 0,7 процента.

И хотя в бюджете наблюдается небольшой дефицит, чиновник утверждает, что ресурсов у правительства достаточно. Оно способно закрывать не только плановые потребности, но и выделять средства на непредвиденные расходы.

Министр финансов сообщил, что правительство ускорило выполнение бюджета в самом начале года. Оно совершило некоторые авансовые платежи, которые были запланированы, но обычно производятся к концу года. По его мнению, это создало у некоторых граждан иллюзию резкого увеличения бюджетного дефицита, которого в реальности не было.

Силуанов сообщил, что покрываться он будет за счет заемных средств.

Ранее министр заявлял, что в этом году возможно изменение дефицита бюджета как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Но насколько велики могут быть такие отклонения, он не уточнил.

В январе-феврале бюджетный дефицит составлял 2,58 триллиона рублей.