ВС России уничтожили около трети поставленного на Украину западного оружия

Пушилин: ВС России уничтожили до 30 процентов поставленного на Украину западного оружия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка трети поставленного Киеву перед наступлением западного оружия уже уничтожено, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30%. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка. <...> Уже, наверное, не с такой интенсивностью, как это было перед контрнаступлением, но, тем не менее, поставки мы фиксируем", — сказал он.

Украинское контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.

Как заявил 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".

Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля приводил данные, согласно которым потери украинской армии на тот момент превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов, в том числе 17 Leopard и 12 Bradley. Крупные потери подтверждаются экстренной отправкой из Штатов новых партий техники.