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Военное обозрение

В Японии разработали прототип электродвигателя с новым типом магнитов из-за проблем с редкоземельным неодимом из Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Японский производитель металла компания Protrial, ранее известная как Hitachi Metals, недавно разработала прототип электродвигателя, в котором используются магниты, не содержащие редкоземельный металл неодим.

Неодимовые магниты являются наиболее распространенным типом магнитов, используемых в настоящее время во всех современных электродвигателях. Однако этот редкоземельный металл в основном поступает из Китая, из-за чего стабильные закупки были проблемой. Потенциальный электромотор, в котором используется высокоэффективный ферритовый магнит NMF 15, может снизить зависимость в этом плане от КНР.

Неодимовые магниты – это разновидность постоянных магнитов, изготовленных из сплава неодима, железа и бора (NdFeB), которые известны своими исключительными магнитными свойствами. Эти магниты являются одними из самых мощных постоянных магнитов, имеющихся в продаже, и обеспечивают сильные магнитные поля при компактных размерах. Высокая магнитная сила позволяет генерировать значительный крутящий момент в электродвигателе, обеспечивая эффективную выходную мощность. Кроме того, сильные магнитные поля, создаваемые неодимовыми магнитами, снижают потери энергии в двигателе, что приводит к повышению общей энергоэффективности техники, включая электромобили.

Новый магнит в основном состоит из феррита. Ферритовые магниты обладают примерно одной десятой эффективности неодимовых магнитов и до сих пор не использовались в основных типах электромоторов. Однако Protrial утверждает, что новейший прототип на основе ферритового сплава был протестирован, и было подтверждено, что мощность двигателя, необходимая для электромобилей, может быть достигнута. Основываясь на этом, компания разработала прототип электродвигателя, в котором используются эти магниты.

Компания не намерена массово производить свои двигатели, а нацелена на продажу ферритовых магнитов и других материалов производителям двигателей, стремящимся снизить зависимость от редкоземельных металлов.

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Страны
Китай
Япония
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