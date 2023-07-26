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РИА Новости

Призывники в некоторых случаях смогут заключать контракт сроком до года

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Военнослужащие в сборном пункте
Военнослужащие в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Поправка: в некоторых случаях с призывниками может быть заключен контракт на срок до года

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. С военнослужащими, проходящим военную службу по призыву, при определенных обстоятельствах может быть заключен контракт на один год или меньший срок, сказано в тексте поправок к проекту, размещенных в электронной базе Госдумы РФ.

"С военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или гражданином, пребывающим в запасе, которые поступают на военную службу в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации), либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности, либо для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, в том числе для выполнения задач по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации, либо для участия в походах кораблей, может быть заключен контракт о прохождении военной службы на срок один год или меньший срок", - сказано в тексте.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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