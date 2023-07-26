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Минобороны Австралии намерено закупить 20 новых самолетов C-130J "Геркулес"

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Источник изображения: Фото: Defence Australia

ЦАМТО, 25 июля. Как сообщило Минобороны Австралии, правительство страны закупит 20 новых самолетов ВТА C-130J "Геркулес", стоимость которых оценивается в 9,8 млрд. австр. долл.

Это обеспечит ВВС Австралии современной версией "Геркулес" для удовлетворения потребностей в воздушных перевозках войск и грузов на перспективу.

Новые приобретения позволят заменить и расширить парк из 12 самолетов "Геркулес", который в настоящее время эксплуатируется ВВС страны. Поставка первого самолета ожидается в конце 2027 года.

Австралийская промышленность получит значительные выгоды от увеличения парка военно-транспортных самолетов, в том числе за счет участия в строительстве объектов инфраструктуры и обслуживании самолетов.

Самолеты C-130J "Геркулес" эксплуатируются ВВС Австралии с 1999 года. ВВС Австралии применяют их для перевозки войск, оборудования и гуманитарных грузов. Самолеты регулярно используются в поисково-спасательных операциях, для оказания помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинской эвакуации.

C-130J участвовали почти во всех крупных военных операциях последних десятилетий, от миротворческих операций в Восточном Тиморе до конфликтов в Ираке и Афганистане.

C-130J производятся компанией Lockheed Martin.

В составе ВВС Австралии самолеты по-прежнему будут эксплуатироваться в составе 37-й эскадрильи на базе в Ричмонде (Новый Южный Уэльс).

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Австралии 1 ноября 2022 года объявило о намерении в рамках проекта AIR-7404 Фаза.1 заменить и расширить имеющийся флот из 12 самолетов C-130J "Геркулес". Единственным вариантом, который удовлетворяет всем требованиям ВВС Австралии, был признан C-130J.

В ноябре 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Австралии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 самолетов ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес" и сопутствующего оборудования. Общая стоимость заказа была оценена в сумму 6,35 млрд. долл.

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Страны
Австpалия
Афганистан
Ирак
США
Продукция
C-130
Компании
Lockheed-Martin
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