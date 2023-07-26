На "АРМИИ-2023" специалисты-метрологи обсудят пути совершенствования метрологического обеспечения ВВСТ

ЦАМТО, 25 июля. В рамках МВТФ "АРМИЯ-2023" в КВЦ "Патриот" 15 августа состоится круглый стол, посвященный выработке предложений по совершенствованию системы метрологического обеспечения ВВСТ, направлениям развития военной измерительной техники и эффективности нормативно-правового регулирования.

На мероприятии специалисты центральных органов военного управления, ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений военного ведомства и Минобрнауки, а также федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций промышленности обсудят нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений, в том числе в Вооруженных силах России. Немалая часть времени будет отведена обсуждению качества подготовки специалистов-метрологов в интересах обороны и безопасности государства, а также состоянию работ по оценке метрологических характеристик помехоустойчивых навигационных систем.

По итогам круглого стола, в котором примут участие около 100 специалистов из пяти регионов страны, будут выработаны предложения по совершенствованию системы метрологического обеспечения и основным направлениям развития военной измерительной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.