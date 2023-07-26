Войти
ЦАМТО

На "АРМИИ-2023" специалисты-метрологи обсудят пути совершенствования метрологического обеспечения ВВСТ

326
0
0
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран-участниц международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 25 июля. В рамках МВТФ "АРМИЯ-2023" в КВЦ "Патриот" 15 августа состоится круглый стол, посвященный выработке предложений по совершенствованию системы метрологического обеспечения ВВСТ, направлениям развития военной измерительной техники и эффективности нормативно-правового регулирования.

На мероприятии специалисты центральных органов военного управления, ведущих научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений военного ведомства и Минобрнауки, а также федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и организаций промышленности обсудят нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений, в том числе в Вооруженных силах России. Немалая часть времени будет отведена обсуждению качества подготовки специалистов-метрологов в интересах обороны и безопасности государства, а также состоянию работ по оценке метрологических характеристик помехоустойчивых навигационных систем.

По итогам круглого стола, в котором примут участие около 100 специалистов из пяти регионов страны, будут выработаны предложения по совершенствованию системы метрологического обеспечения и основным направлениям развития военной измерительной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
05.08.2020
Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
12.12.2017
Как обновилась российская армия за пять лет
09.02.2017
Первый этап Армейских международных игр - 2017 стартовал на Каспийской флотилии
02.08.2016
Медики из трех стран будут соревноваться на АрМИ-2016
13.04.2016
Тыловые орлы
28.05.2015
Вопросы физической защиты объектов Ракетных войск стратегического назначения обсудят на форуме «Армия-2015»
14.11.2013
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу встретился в Белграде с высшим руководством Сербии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 09:23
  • 1
Россия и Казахстан намерены довести до конца реализацию проекта "Байтерек"
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео