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ТАСС

Министр обороны Украины угрожает продолжить атаки на Крымский мост

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Крымский мост после атаки
Крымский мост после атаки.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба НАК

По словам Алексея Резникова, "это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту, несмотря на то, что его не используют для снабжения российских сил.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, в результате чего погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. Президент России Владимир Путин возложил на Киев ответственность за эту атаку. Он подчеркнул, что речь идет о бессмысленном с военной точки зрения преступлении, "поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок".

"Это нормальная тактика разрушать логистические линии твоего противника, чтобы лишить его возможности получить больше боеприпасов, топлива, продовольствия и так далее. Именно поэтому мы будем использовать эту тактику", - ответил Резников в эфире CNN на вопрос о планах полностью вывести из строя Крымский мост.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на форуме по безопасности Аспенского института назвал Крымский мост целью, "которая должна быть нейтрализована". 

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