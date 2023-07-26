В ДНР подсчитали эффективность «Ланцетов»

Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» показал эффективность в 96 процентов. Об этом сообщил врио министра внутренних дел ДНР, командующий оперативно-боевым тактическим формированием (ОБТФ) «Каскад» Алексей Дикий, интервью с ним опубликовано в Telegram-канале ОБТФ.

По его словам, всего с момента поступления в войска было использовано около 150 «Ланцетов», из которых не более десяти не поразили цель, в основном из-за погодных условий. В остальных случаях БПЛА себя зарекомендовали как в наступательных действиях, так и в обороне.

Дикий также отметил, что «Ланцеты» оказались незаменимы в условиях ближнего боя, когда нельзя использовать артиллерию из-за риска ударить по своим подразделениям.

Ранее главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заверил, что новые версии российского беспилотника «Ланцет» будут неуязвимы для средств противодействия. «Основное — это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — сказал специалист.

24 июля бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали американскому изданию The New York Times, что испытывают трудности из-за эффективности «Ланцетов». По словам военных, сбить беспилотники сложно, потому что они «больше похожи на управляемые бомбы, чем на дроны», и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также не могут посадить «Ланцет». «Для нас это очень большая проблема», — пожаловался один из солдат.