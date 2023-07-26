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Вестник Мордовии

"Реактивная броня" BRAT не спасает американские БМП M2A2 Bradley

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Имеющиеся у вооруженных формирований киевского режима БМП M2A2 Bradley ODS-SA начали получать комплекты американской динамической BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles ).

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), такая "реактивная броня" появилась на заокеанских боевых машинах пехоты во время их использования в ходе оккупации Ирака.

Она навешивается на лобовые детали корпуса, а также борта и башню. Правда, как оказалось, эта разработка относительно эффективна против не самых новых реактивных гранат и противотанковых управляемых ракет.

Однако после такой модернизации масса возрастает, по некоторым данным, до 33000 кг, что больше, чем у средних танков Второй мировой войны, например Т-34-85. Также максимальная скорость падает до 61 км/ч и ухудшается проходимость.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Едва получив такие БМП, командование ВСУ бросило их в бой на запорожском направлении, что в очередной раз привело к крупным потерям.

Российские операторы направляли "Ланцеты и FPV-дроны в наиболее уязвимые места, где динамической защиты не было. Также по ним успешно отработали вертолеты Ка-52М с ПТУР "Вихрь".

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
Bradley
Ка-52
Проекты
ИТ
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