Взять на излом: российская армия ведет активные действия под Купянском

Продвижение на этом направлении позволит выйти к Славянску и обезопасит от обстрелов Белгородскую область

Российские войска продолжают вести активные боевые действия в районе Купянска в Харьковской области. 24 июля здесь было уничтожено до 95 военнослужащих противника и шесть единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ. В последние дни на этом направлении наши подразделения продвинулись вперед и отбили несколько контратак противника. Эксперты отмечают, что успехи российской армии в районе Купянска позволят выйти к Славянску в ДНР, а также обезопасят от обстрелов Белгородскую область.

Купянский рубеж

На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки нанесено поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ 24 июля.

— Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка CAESAR французского производства, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны недалеко от села Крахмальное в Харьковской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что 18 и 19 июля российская армия на купянском направлении продвинулась вперед на несколько километров по фронту и до 2,5 км в глубину, овладев станцией Молчаново в Харьковской области.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, российские подразделения закрепляются на этом направлении, совершенствуют свои позиции и отразили несколько контратак ВФУ. Украинские силы пытаются отодвинуть российские войска от Купянска, продолжаются напряженные бои.

— Харьковская область граничит с Белгородской. Там находится многострадальное Шебекино, другие города и поселки приграничья, которые обстреливаются, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Прошлой осенью мы были вынуждены оставить Купянск, Изюм, Балаклею. Но сейчас мы заняли небольшой плацдарм на другом берегу речки Жеребец, выбиваем противника из опорных пунктов и постепенно продвигаемся вперед. Украинское командование перетаскивает туда резервы. Технику оно старается беречь, а вот живой силы у него еще много. Поэтому идут ожесточенные бои.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Эксперт считает купянское направление перспективным и уверен, что наши войска продолжат здесь активные действия.

— Ситуация такая, что где-то мы оборону держим, а где-то наступаем. У нас такая тактика: измотать противника в бою, нанести ему максимальные потери. Успехи в районе Купянска — это потенциальный выход на Краматорск и на Славянск. А что будет после, мы увидим, — отметил он.

Неудачные попытки ВФУ

В течение суток ВФУ продолжали атаковать на донецком и краснолиманском стратегических направлениях, сообщили в Минобороны России 24 июля.

— На донецком направлении в результате слаженных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР и Клещеевка ДНР, — рассказал Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Кроме того, нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Веселое, Богдановка, Предтечино, Белая Гора и Дылеевка.

В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила пять атак противника в районе Невского в ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике ВФУ в районах населенных пунктов Кармазиновка в ЛНР, Ямполовка, Торское и Серебрянка в ДНР.

За сутки на этих направлениях потери ВФУ составили не менее 355 человек и 21 единицу военной техники, включая танк, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и гаубицу FH70 производства Великобритании.

Кроме того, утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя БПЛА по объектам в Москве. Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дроны были подавлены и потерпели крушение.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

В ночь на 24 июля Крым попытались атаковать 17 украинских дронов. 14 из них подавили средства РЭБ: 11 беспилотников упали в Черное море, три — на территории полуострова. Еще три дрона сбили силы ПВО. Во всех случаях пострадавших не было, сообщили в Минобороны РФ.

Лисичанская «Рапира»

Российская армия атакует на севере зоны проведения спецоперации. За боями на лисичанском направлении наблюдал военный корреспондент Дмитрий Зименкин.

На украинском сайте «Миротворец» бывший ополченец Захар, а теперь командир взвода, значится как ликвидированный. Противник хоронит его уже не первый раз.

— Когда последний раз смотрел, было написано, что 24 февраля 2022 года был уничтожен. Ну я здесь, — смеется Захар.

Захар — артиллерист. Свою 100-миллиметровую противотанковую пушку «Рапиру» он называет снайперской.

С ее помощью Захар со своим расчетом передает послание ВФУ, что он живее всех живых.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

— Вот он, выпад «Рапиры». И бойцы, они воюют ведь не только за Родину, свои семьи, но и за боевых товарищей, — рассказал корреспондент.

На самой пушке написано слово «Орех» — это позывной погибшего товарища.

— Это моя земля. Я здесь родился, вырос, воспитан. Это они пришли. Это фашизм. Это они воюют против мирного населения, против наших детей, — говорит наводчик орудия Ворон, уроженец Луганской земли.

На лисичанском направлении наши войска отбрасывают противника дальше к Северску и занимают новые позиции. Бойцы «Барс-12» как раз воюют на этой линии.

— Мы это осиное гнездо разворошили, — смеется боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Фокс.

Наши подразделения также отодвигают противника от Кременной и на сватовском направлении.

Горят склады

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 615 бойцов ВФУ и 38 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ 24 июля.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В ДНР поражен узел связи 24-й механизированной бригады ВФУ. Кроме того, в Запорожской области поражены пункт управления 65-й механизированной бригады ВФУ и склад топлива 33-й механизированной бригады ВФУ.

Также в Херсонской и Харьковской областях уничтожено два склада боеприпасов ВФУ.

В ЛНР и Запорожской области пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Российские средства ПВО за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 35 украинских БПЛА.

Андрей Федоров

Андрей Федоров

Богдан Степовой

Юлия Леонова