Эрдоган купился на американскую ложь. Теперь его ждет горькая расплата

Эрдоган напрасно поверил в американскую ложь об "открытых дверях в ЕС", пишет Cumhuriyet. Теперь Вашингтон, желающий бороться с Москвой до последнего украинца, будет "удерживать Анкару на привязи" и постепенно вводить натовские корабли в Черное море, уверен автор статьи.

Мехмет Али Гюллер

С точки зрения России одним из аспектов военного конфликта на Украине было не допустить превращения Черного моря в "натовское озеро".

США, пообещав Украине (и Грузии) членство в Североатлантическом альянсе на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, стремились увеличить как сухопутную границу военного блока с Россией, так и побережье альянса в Черном море. Если бы, помимо Турции, Болгарии и Румынии, Украину и Грузию тоже удалось присоединить к НАТО, то членами альянса стали бы пять из шести причерноморских стран.

Дело в том, что "оранжевые революции" на Украине и в Грузии были осуществлены как раз для того, чтобы привязать эти две страны к стратегии США, а вмешательства России во внутреннюю ситуацию в этих государствах – чтобы прорвать американскую осаду.

Англосаксонский план

На фоне специальной военной операции России на Украине одним из способов проникновения дуэта США – Великобритания в Черное море была продовольственная проблема. Западные средства массовой информации несколько дней подряд лгали своей аудитории, что "в Африке голод, потому что туда не идет украинская пшеница".

При этом после создания зернового коридора было видно, что украинская пшеница в больших объемах идет в Европу, а не в Африку. Картина такова: 40% всего зерна было поставлено в Европу и только 12% в Африку (Anadolu, 17.07.2023).

Англосаксонский план якобы борьбы с голодом на самом деле заключался в следующем: военные корабли стран – членов НАТО должны были сопровождать зерновозы, отправляющиеся из Украины. Разумеется, это означало бы прежде всего нарушение конвенции Монтрё, попадание Турции в ловушку участия в военном конфликте, а также вхождение НАТО в Черное море.

Зерновой коридор

Этот план не претворился в жизнь. Общее понимание Анкарой и Москвой необходимости защиты конвенции Монтрё создало новую формулу. 22 июля 2022 года Россия, Украина и ООН при посредничестве Турции подписали двойные соглашения. Одно из них предполагало транспортировку украинской пшеницы по зерновому коридору, а другое – снятие санкционных барьеров, стоящих перед экспортом продовольствия из России.

Украинская часть соглашения выполнялась, но договоренности, касающиеся России, – нет. Несмотря на это, 18 ноября 2022 года зерновая сделка была продлена на 120 дней, 18 марта 2023 года – еще на 60 дней, 18 мая 2023 года – снова на 60 дней. Поскольку по российской части двойных соглашений прогресс отсутствовал, Москва объявила, что 18 июля больше не пойдет на продление соглашения.

Пришедшиеся именно на этот период такие события, как наступление Украины на Донбасс при использовании предоставленных США кассетных боеприпасов, удар по Крымскому мосту, возвращение на Украину командиров нацистского батальона "Азов"* после встречи Эрдогана с Зеленским, вероятно, повлияли на принятие Москвой решения о закрытии зернового коридора.

Обман об "открытых дверях в ЕС"

Эрдоган после встречи с Байденом на саммите НАТО, во-первых, объявил о "новой странице" в турецко-американских отношениях, во-вторых, одобрил членство Швеции в НАТО, выполнив просьбу американского лидера. Также он сделал шаг в направлении "нормализации" отношений с Грецией, встретившись с премьер-министром Мицотакисом. Помимо этого Эрдоган дал сигнал о консенсусе с ЕС, что ясно указывает на новый процесс во внешней политике Анкары.

Как становится понятно по последним решениям НАТО, Черное море является одной из "линий продвижения", очерченных США в отношении Азии. В этом новом процессе, в котором Эрдоган дает сигнал о полном согласии с Атлантикой, Соединенные Штаты будут вновь оказывать давление на Турцию в Черном море.

Вашингтон, желающий бороться с Москвой до последнего украинца, захочет превратить зерновой коридор в "коридор конфликта".

Поэтому на сегодняшний день это самая горячая и животрепещущая проблема, которая стоит перед Турцией. Обман об "открытых дверях в ЕС", который вчера использовался Западом как средство удержания Турции на привязи, на этот раз превращается в инструмент водворения Атлантики в Черное море.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)

* Запрещенная в России террористическая организация.