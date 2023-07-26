В Воздушных силах Украины признали преимущество России в радиоэлектронной борьбе

Представитель ВСУ Юрий Игнат назвал это одной из причин медленных темпов контрнаступления Киева

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат отметил превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

"Далеко опередили нас. Беспилотник не нужно сбивать зенитными ракетами или зенитными орудиями. Можно просто заставить его приземлиться, перехватить средствами РЭБ", - цитирует Игната украинское издание "Страна".

По его словам, Украине следовало раньше начать развивать средства РЭБ. Игнат посчитал это одной из причин, по которой буксует контрнаступление Киева.

Украинские власти пытаются указывать на различные причины, чтобы объяснить отсутствие продвижения. Так, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN признал, что контрнаступление Киева отстает от графика, а среди причин назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский также указывал на медленные темпы продвижения.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 26 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева.