Индия запустит сразу семь сингапурских спутников

Индийская ракета PSLV-C56 в конце июля запустит сразу семь сингапурских спутников. Об этом сообщает газета Business Standard.

Пуск ожидается в 04:00 по московскому времени со стартовой площадки на индийском острове Шрихарикота.

Среди запускаемых спутников — созданный Сингапурским агентством оборонной науки и технологий и компанией ST Engineering 360-килограммовый космический аппарат дистанционного зондирования Земли DS-SAR. Для него компания Israel Aerospace Industries разработала радар, позволяющий проводить съемку земной поверхности в любое время суток и при любых погодных условиях.

В июне ТАСС со ссылкой на российскую компанию «Решетнев» сообщил, что это предприятие «Роскосмоса» запланировало выпускать по спутнику в неделю. Речь идет о космических аппаратах «Гонец-М1» и «Скиф» массой от 100 до 1000 килограммов. Их выпуск будет поставлен на поток.