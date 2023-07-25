Госдеп не стал комментировать слова Путина о провале контрнаступления Киева

В ведомстве при этом подчеркнули, что Украина получила от Запада все необходимое для проведения таких операций

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госдепартамент отказался комментировать высказывания президента России Владимира Путина о провале контрнаступления Украины, но вновь подчеркнул, что нынешние власти в Киеве получили от Запада все необходимое для проведения таких операций.

Выступая в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер не стал давать оценки ходу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Что касается контрнаступления, то я не стану с этой трибуны давать по поводу него комментарии. Как мы заявляли прежде, мы предоставим делать это украинским вооруженным силам", - сказал дипломат.

"Повторю, что, с нашей точки зрения, Украина располагает для проведения этого контрнаступления всем, что ей необходимо. Мы предоставили ей громадный объем военной техники, как и наши союзники и партнеры в Европе и других частях света", - подчеркнул Миллер.

Он подтвердил, что такие поставки продолжатся, в том числе в ближайшие дни. "И мы продолжим поступать таким образом. Можете ожидать объявлений о дальнейшем выделении военной помощи в предстоящие дни", - заявил представитель Госдепартамента США.

Как передало 21 июля информационное агентство Reuters, администрация США может объявить вскоре о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн, в который войдут, в частности, боеприпасы и БТР Stryker.

Путин, говоря в воскресенье на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге о контрнаступлении ВСУ, заявил, что "оно провалилось".