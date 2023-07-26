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ТАСС

Министр обороны Украины признал, что контрнаступление Киева отстает от графика

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Алексей Резников обосновал это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запланированное Киевом контрнаступление отстает от намеченного графика. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В интервью CNN глава Минобороны признал, что контрнаступление идет медленнее, чем предполагалось. Однако он уверяет, что "не переживает" на этот счет. Среди причин медленных темпов министр назвал нехватку боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

По его словам, представление о том, что любое контрнаступление должно быть быстрым, ошибочно. Резников добавил, что боевые действия - это "не компьютерная игра".

Ранее украинские военнослужащие рассказали газете Kyiv Post, что несут большие потери, из-за безуспешных попыток контрнаступления их боевой дух падает.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.

В воскресенье Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил о провале контрнаступления Киева. 

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