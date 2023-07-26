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ТАСС

Эрдоган сообщил о передаче Киеву предложений Анкары по урегулированию украинского кризиса

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Владимир Смирнов/ ТАСС

Турецкий лидер напомнил, что встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским 7 июля в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция и далее готова прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, соответствующие предложения были переданы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил в понедельник турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства, которое прошло под его председательством.

Эрдоган напомнил, что встречался с Зеленским 7 июля в Стамбуле. "Мы обсудили с ним вопросы, находящиеся в нашей повестке. В частности, поделились своими предложениями относительно войны, которая продолжается больше 500 дней, вновь сообщили о готовности сделать все от нас зависящее в этом направлении", - отметил турецкий президент.

Перспективы урегулирования на Украине Эрдоган также обсуждал с Зеленским по телефону 21 июля. Детали предложений Анкары пока не оглашались. 

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Страны
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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