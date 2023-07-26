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Корвет «Меркурий» отработал уничтожение подлодки

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Ракетный корвет "Меркурий"
Ракетный корвет "Меркурий".
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Экипаж корвета «Меркурий» проекта 20380 в ходе учений отработал уничтожение подлодки и кораблей условного противника в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«В рамках планового выхода в море экипаж корвета "Меркурий" отработал задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения и противолодочного вертолета Ка-27», — говорится в сообщении.

В ходе отработки задач экипаж «Меркурия» выполнил комплекс мероприятий по классификации и слежению за подводной целью с помощью гидроакустической станции корвета. После этого обнаруженную субмарину условно уничтожили с использованием торпедного вооружения.

Также экипаж провел учение по нанесению удара противокорабельным ракетным комплексом «Уран» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков и отработал вопросы противовоздушной обороны корабля.

Корвет «Меркурий» спустили на воду в 2020 году. Корабль несет восемь противокорабельных крылатых ракет Х-35. Также корвет получил противолодочный комплекс «Пакет-НК», зенитный ракетный комплекс «Редут» и артиллерийские установки.

В июне ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщил, что модернизация головного корвета «Стерегущий» проекта 20380 стартует в начале 2024 года на Кронштадтском морском заводе. После его модернизации планируют обновить другие корабли этого проекта.

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Продукция
Х-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
Военные учения
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