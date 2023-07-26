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Военное обозрение

Месячные объемы поставок ОПК РФ достигли годового уровня прошлого года

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Источник изображения: topwar.ru

Предприятия, которые входят в оборонно-промышленный комплекс России, достигли уровня, при котором объем месячных поставок средств поражения превышает размеры суммарного заказа прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Также, по словам Мантурова, оборонные предприятия нуждаются в дополнительных 16 тысячах специалистов. Нехватка специалистов отмечается на предприятиях, занимающихся производством вооружений и специальной военной техники. Речь идет об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале.

Министр обратился к руководителям регионов с просьбой поспособствовать решению вопроса нехватки кадров, подключив для этого службы занятости, другие предприятия, а также высшие учебные заведения для привлечения выпускников на предприятия оборонного сектора.

Для развития ОПК государством выделены значительные финансовые ресурсы, направляемые в том числе на субсидирование ускоренной подготовки предприятий для наращивания объемов производства наиболее востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. На ряде предприятий также госфинансирование выделено на капитальное строительство и реконструкцию производственных мощностей.

За период с начала текущего года по ряду видов вооружений и военной техники объемы производства больше, чем были за весь прошлый год.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Военные учения
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