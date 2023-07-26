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ТАСС

Испания направила Украине новую партию танков Leopard и бронетранспортеров

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Leopard_2E
Танк Leopardo 2E. Производится по лицензии испанской компанией Santa Barbara Sistemas (SBS).

Ожидается, что они могут быть переданы Киеву в начале августа

МАДРИД, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Испании направило в понедельник Украине новую партию танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны королевства.

По его информации, "24 июля из порта Сантандера вышло судно с военными и гуманитарными материалами, предназначенными" для Украины. Ожидается, что весь груз может быть передан Киеву в начале августа. "В частности, материал, отправленный Испанией, состоит из четырех Leopard 2A4, обещанных правительством, которые будут добавлены к шести Leopard 2 с такими же характеристиками, которые уже были переданы правительству Украины", - пояснили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что также Киеву направлены 10 бронетранспортеров, 10 грузовиков, несколько карет скорой помощи и различные боеприпасы. 

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Страны
Испания
Украина
Продукция
Leopard-2
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