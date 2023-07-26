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РИА Новости

Выпуск боеприпасов в России вырос более чем в 12 раз, сообщил Мантуров

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Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г"
Снаряды, загруженные в реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г".
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Мантуров заявил, что ежемесячный объем выпуска боеприпасов превысил годовой за 2022 год

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Объем ежемесячного производства средств поражения российскими оборонно-промышленными предприятиями в месяц превысил объемы выпуска за весь минувший год, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"С начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год. А если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года", - сообщил он на совете по вопросам бесперебойного функционирования предприятий ОПК в Приволжском федеральном округе.

Мантуров подчеркнул, что практически все предприятия за редким исключением выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.

"Отдельные срывы достаточно быстро нагоняются либо компенсируются аналогичными изделиями", - добавил министр.

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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
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