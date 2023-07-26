ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров

Мантуров: для развертываемых мощностей ОПК нуждается более чем в 16 тысяч специалистов

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров.

По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".