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ТАСС

На самых опасных участках. Какие задачи будут выполнять боевые роботизированные комплексы

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Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В июле Государственная корпорация "Ростех" сообщила о создании программно-аппаратного комплекса "Прометей", который сможет превратить любые БМП, БТР и даже танки в беспилотники. Разработка позволит повысить эффективность бронетехники в бою, а главное — сохранить жизни экипажам. Об особенностях российских боевых роботизированных комплексов — в материале ТАСС

Необитаемые "Ураны"

Российская оборонка работает над созданием тяжелых роботизированных комплексов с начала прошлого десятилетия. Главная идея проектов заключается в том, чтобы исключить участие человека в боевых операциях на самых опасных участках. Например, некоторые из уже существующих образцов беспилотной бронетехники способны возглавить колонну танков и БМП, уничтожать противника в сложной городской застройке, проводить разведку и разминирование.


Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9".
Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Сегодня наиболее известны российские робототехнические комплексы (РТК) семейства "Уран" производства 766-го Управления производственно-технологической комплектации. В линейке три гусеничные машины, "заточенные" под разные задачи. 

Первым появился "Уран-6", созданный в помощь инженерным войскам. Дистанционно управляемый бронированный робот оснащен различными приспособлениями для разминирования и уже успел хорошо зарекомендовать себя на минных полях в окрестностях сирийских городов Алеппо и Дейр-эз-Зор. По итогам испытаний "Уран-6" был запущен в серийное производство, и в 2019-м первая партия беспилотных саперов поступила в войска.

"Уран-9" — боевой гусеничный робот, который может оснащаться 30-мм автоматической пушкой, пулеметом, а также реактивными гранатами или управляемыми ракетами. Мощное вооружение в связке с оптико-электронным комплексом поиска целей позволяет машине поражать как наземные, так и воздушные цели. Аппаратура "Урана-9" интегрирована в единую систему управления тактического звена и защищена от несанкционированного доступа средств радиоэлектронной борьбы.

Основной задачей 12-тонного ударного "Урана" является прикрытие личного состава. При этом специалисты не исключают, что машина сможет действовать в связке с вертолетом или беспилотником. Кроме этого, оснащенный тепловизором боевой робот способен разглядеть хорошо замаскированного снайпера. При этом сам он обладает системой предупреждения о лазерном облучении, что существенно затрудняет взятие его в прицел. Управляется "Уран" со специального пункта, который может находиться на удалении до 3 км. 

Третий робототехнический комплекс семейства — "Уран-14" предназначен для тушения крупных пожаров и разбора завалов в зоне боевых действий.  

"Синица" и "Прометей"

В начале июля 2023 года ТАСС сообщал о готовности к использованию на поле боя роботизированной БМП с модулем "Синица" от Курганмашзавода и ВНИИ "Сигнал". По словам первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова, беспилотная БМП с боевым модулем "Синица" способна выполнять те же функции, что и обычная машина с экипажем. 


Боевая машина десанта БМД-4М с боевым модулем "Синица".
Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

По данным производителя, "Синица" в руках умелого оператора может поддерживать огнем мотострелковые подразделения на наиболее опасных направлениях — например, в плотной городской застройке. Благодаря панорамному прицелу с телетепловизионным каналом модуль видит все в радиусе 360 градусов, способен круглосуточно вести прицельную стрельбу. Вооружена "Синица" 100-мм пушкой с возможностью пуска противотанковых ракет, автоматической пушкой калибра 30 мм и пулеметом.

Как рассказал в эфире телеканала "Звезда" главный конструктор ВНИИ "Сигнал" Сергей Курдубанов, в штатном режиме "Синицей" управляет экипаж, но при необходимости он может покинуть БМП и перейти на дистанционное управление, используя специальный пульт. Работа в автономном режиме напоминает сюжет компьютерной игры: получая картинку с внешних камер в режиме реального времени, оператор ведет БМП с помощью джойстика. В случае атаки он может дистанционно прицелиться, выбрать подходящий боекомплект и открыть огонь. 

Продолжением работ по роботизации БМП-3 стала еще одна высокотехнологичная новинка этого лета — программно-аппаратный комплекс "Прометей", который позволяет превратить не только БМП, но и БТР и даже танк в дистанционно управляемые роботизированные машины.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации "Ростех" Бекхана Оздоева, оснащенная таким комплексом бронемашина, так же как и "Синица", может работать как в экипажном режиме, так и с помощью пульта дистанционного управления. При этом оснащение боевых машин роботизированным модулем "Прометей" не требует серьезных доработок шасси.

"Маркер"

В 2018 году российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) поручил НПО "Андроидная техника" разработать полностью автономный наземный робототехнический комплекс. "Андроидная техника" получила широкую известность в 2019 году после полета в космос антропоморфного робота Федора (позывной Skybot F-850), который в тестовом режиме помогал космонавтам на орбите выполнять задачи по техническому обслуживанию МКС.


РТК "Маркер".
Источник: © Фонд перспективных исследований

Как рассказывал ранее в интервью ТАСС руководитель лаборатории проекта "Маркер" Алексей Богданов, новая модульная платформа в зависимости от задач может менять как шасси (с колесного на гусеничное), так и полезную нагрузку. "Маркер", предназначенный для участия в боевых действиях, оснащается пулеметом "Утес" и блоком для двух РПГ-26. В 2020 году во время испытаний робот, перемещаясь по полигону, в автоматическом режиме осуществлял распознавание целей и вел по ним высокоточный огонь.  

По данным разработчика, основное преимущество "Маркера" — возможность вести одновременное поражение целей различными типами вооружения. Точность и скорость работы позволяют уничтожать не только крупные объекты, но и небольшие беспилотники. 

"Шмель"

Робот-сапер "Шмель" от холдинга "Высокоточные комплексы" впервые был представлен широкой публике в мае 2023 года на международном салоне "Комплексная безопасность". Машина разминирования создана на базе погрузчика ANT-1000 и предназначена для обнаружения и ликвидации противопехотных мин. В качестве рабочего элемента в машине используется цепной молотковый трал. Цельнонаполненные колеса и накидные гусеницы значительно увеличивают проходимость и стойкость машины. 


Роботизированная машина разминирования на базе мини-погрузчика Ant-1000.
Источник: rostec.ru

По данным пресс-службы Ростеха, на сегодняшний день роботизированный комплекс прошел ряд испытаний, в том числе на полигоне МЧС. В целом машина показала себя хорошо, однако в конструкцию будет внесен ряд доработок. В серию "Шмель" пойдет уже после финальных испытаний и будет востребован в первую очередь в новых российских регионах. 

Подготовил Василий Кучушев​​​​​​​ 

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