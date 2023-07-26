Сербский эксперт усомнился в том, что F-16 помогут Украине на фронте

События на Украине подтвердили, что численность личного состава, как и вооружение и снаряжение, по-прежнему играет большую роль, заявил в беседе с "Печат" военный эксперт Живоин Банкович. Он прокомментировал техническую сторону конфликта, в том числе использование авиационной техники.

Наш собеседник считается одним из лучших в Сербии экспертов в области военной авиационной техники. Долгое время он проработал журналистом сербского издания, которое специализируется на этой теме. Его статьи — благодаря тому, что в них он приводит только точные данные, которые блестяще анализирует — по праву называют первоклассной журналистской работой, дающей пищу для ума. Сегодня Живоин Банкович — наш собеседник, и мы обсудили с ним техническую и военно-воздушную сторону вооруженного конфликта на Украине. Вопросов много, и, прежде всего, насколько этот вооруженный конфликт тяжел и дорог, и насколько техника, которую стороны применяют в ходе него, эффективна... Однако из-за огромных страданий людей и невероятно быстрого расходования техники встает вопрос всех вопросов: когда же на Украине восстановится мир. Причем неважно какой, пусть даже временный.

— Печат: Вооруженный конфликт на Украине продолжается полтора года. Можете ли Вы предположить, когда ему будет положен конец, и что будет после, когда орудия замолчат?

— Живоин Банкович: Окончание конфликта, даже временное, можно ожидать даже в конце текущего года, но только если украинское контрнаступление не принесет результатов. Но, на мой взгляд, это будет лишь передышкой, которая необходима и одной, и другой стороне. Это будет так называемый замороженный конфликт, и я уверен, что бои продолжатся в будущем, может, даже очень скоро после достижения некоего перемирия. Я также не исключаю вероятности нескольких вооруженных конфликтов, которые будут разворачиваться в текущем десятилетии.

— Удивил ли Вас чем-то этот конфликт? В техническом и тактическом смысле, интенсивностью или ведением боевых действий?

— Этот вооруженный конфликт подтвердил, что по-прежнему большую роль играет численность личного состава, как и вооружения и снаряжение. Их качество тоже важно, но нынешний конфликт очень масштабный, и в нем с обеих сторон участвуют сотни тысяч военнослужащих, много десятков тысяч единиц военной техники. Неважно, располагаете ли вы, например, самыми современными танками "Леопард 2А6" или давно устаревшими Т-54 — все это можно применять так, как вам нужно в соответствии с тактическо-техническими характеристиками. Невероятно активно применяется артиллерия, как традиционная, так и ракетная. В некоторые периоды вооруженного конфликта в день уходило по несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов и ракет, а Россия, например, к настоящему времени уже применила больше крылатых ракет, чем США в войнах, которые они вели за последние 30 лет. Если к этому еще прибавить многочисленные баллистические ракеты, то приходишь к выводу, что украинская сторона понесла большие потери. Удивляться тут нечему, так как реально существует много целей, которые подвергаются обстрелам.

Каждая война разрушает прежде бытовавшие мифы, политические, экономические и военные. Что касается военного дела, то до специальной военной операции существовали как бы две школы мышления: первая, в которой пренебрегали применением современных технологий, беспилотных летательных аппаратов и ведением боя с больших расстояний, и вторая, в которой из теории современного боя полностью устранили окопную войну, артиллерию и тяжелую бронетехнику. Там вооруженный конфликт сводили к платформам, которые управляются "джостиком".

— Похоже, и те, и другие сильно ошибались? Учит ли нас нынешний вооруженный конфликт тому, что успех на фронте, по крайней мере когда речь идет о серьезных армиях, требует симбиоза многих факторов, начиная с пехоты и вплоть до спутников?

— Ситуация на Украине специфична. Прежде чем ответить, я лишь приведу несколько фактов. Украина — крупнейшее государство в Европе с большой площадью. С севера на юг ее протяженность достигает более 700 километров, а с запада на восток от 1100 до 1300 километров. На Украине большая численность населения и большие вооруженные силы. Протяженность фронта в один момент достигала почти 2400 километров, а сейчас составляет около 1100 километров. Это много даже для России, точнее для российской армии, которая в принципе не велика, особенно если говорить о сухопутных войсках, специальных подразделениях и воздушно-десантных войсках. Но важнее всего, что российская сторона недооценила украинскую армию, ее боевой дух и подготовку, то есть разведывательные службы недоработали, что привело к большим потерям в первые недели и месяцы боев. Российская Федерация начала специальную военную операцию с большим количеством техники при небольшой численности личного состава. 150 — 200 тысяч это слишком мало. Таким образом, этот конфликт показал, насколько важно количество, помимо качества. Российская сторона компенсировала нехватку людей авиацией и артиллерией, но в значительной мере этого было недостаточно, чтобы разбить украинские войска. Все важно в комплексе: и качество, и количество. И современная техника, и личный состав, и высококвалифицированный, и обычный солдат.

— Вы являетесь, прежде всего, знатоком авиационной техники. Как Вы оцениваете ее применение?

— Применение воздушных сил мы можем рассматривать с разных углов. Во-первых, что интересно, ни одна из сторон не обладает преимуществом в воздушном пространстве. Их техника летает, но ПВО противников остается сильной, особенно российская, и представляет большую угрозу. Тем не менее по прошествии даже полутора лет Российской Федерации не удалось уничтожить украинскую авиацию и ПВО, и на то есть несколько причин. Одна из них заключается в том, что на Украине много аэродромов, на 40-50% из которых украинская сторона может рассчитывать, и которые невозможно физически уничтожить. Помимо аэродромов, обустроены еще и импровизированные взлетно-посадочные полосы на главных и второстепенных путях. Российские ВКС также применяли относительно мало самолетов: по западным оценкам, до 500 единиц разного типа. Для боевых действий против такой большой страны, как Украина, этого мало. Вспомним, что во время агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году в определенный момент применялось около тысячи самолетов. Российская фронтовая авиация сейчас почти не летает вглубь украинского воздушного пространства, ограничиваясь прифронтовой зоной и безопасным расстоянием от противника. Интересно, что россияне применяют большое количество вертолетов. По доступным данным, россияне применяют от 400 до 450 вертолетов, транспортных и боевых.

— На Украине обе стороны весьма активно, по максимуму своих возможностей, применяют штурмовики Су-25. Долгое время считалось, что в эру многоцелевых самолетов штурмовикам уже нет места. Опровергла ли реальность эту идею, или это лебединая песня и Су-25, и вообще штурмовиков?

— Действительно боевая ценность Су-25, то есть штурмовиков в современном бою, была под вопросом, особенно над полем боя, чрезвычайно насыщенного системами ПВО, то есть против неприятеля, который располагает многоуровневой и разветвленной сетью ПВО, как у россиян и украинцев. Причем комплексы ПВО не обязательно должны быть современнейшей — достаточно и старых систем разной дальности. Над Украиной штурмовики работают в основном неуправляемыми авиационными ракетами (НАР), причем, как и вертолеты, при кабрировании с малых высот, тем самым увеличивая дальность и все-таки избегая войсковых ПВО. Однако так повышается растягивание, и тем самым снижается точность, а значит, и эффект. Поскольку самолеты летят относительно низко, вероятность выживания пилота в случае сбития крайне невелика, и поэтому уже много экипажей погибли. Как бы там ни было, хотя штурмовики применяются по-прежнему, даже очень интенсивно, в целом они уже исчерпали себя, по крайней мере в ходе полномасштабных боевых действий.

— В России все еще ожидают запуска массового серийного производства и дальнейшего применения самолетов пятого поколения Сухой-57. Показал ли пока самый современный самолет из семейства "Сухой" Су-35 (из применяющихся на Украине), что в настоящий момент он является самым мощным российским самолетом, а также одним из лучших в мире?

— В небе над Украиной Су-35 применяется, прежде всего, как истребитель, и это его главное предназначение. Российская сторона утверждает, что этот самолет сбил максимальное число украинских летательных аппаратов, прежде всего боевых самолетов. Однако вряд ли можно считать Украину в том, что касается возможностей ее истребительной авиации, настоящим равноправным противником российских ВКС, чтобы называть Су-35 одним из лучших самолетов в мире. Су-35 применяется и для борьбы с ПВО, работает противорадиолокационными ракетами, но нет практически никакой информации об успешности этих операций. Также выяснилось, что у этого самолета есть некоторые уязвимые места. Были сбиты как минимум три Су-35: один над Российской Федерацией, в Брянской области и, скорее всего, системой "Пэтриот".

— Как известно, Украине отправят самолеты F-16. Сначала из Дании. Многие полагают, что эти самолеты, особенно в скромной модификации и незначительных количествах, не слишком изменят положение на фронте, хотя, несомненно, эта поставка станет важным шагом для Военно-воздушных сил Украины. Вы согласны с этим?

— Датские и нидерландские F-16АМ и БМ вполне солидны, соответствуют современным версиям Block 50/52, но важнее, как они будут вооружены, и сколько летчиков обучат их пилотированию. Две — четыре эскадрильи не смогут изменить положение на фронте, но помогут Военно-воздушным силам Украины выжить и, конечно, действовать более эффективно.

— Соединенные Штаты Америки сообщили, что помогли Украине 40 миллиардами долларов, и это одна только военная помощь, то есть оружием. Сербия потратила бы такую сумму за 25 лет на всю работу Министерства обороны. Как Вы это прокомментируете?

— Я не уверен, что это точные данные. Они могут сообщать что угодно, но нет уверенности в пригодности этих данных для серьезного анализа. Отправляется много боеприпасов и устаревших вооружений, которые на рынке не стоят десятков миллиардов долларов. Украине шлют и современное оснащение, но в значительно меньших объемах. Да, за очень короткое время украинцы получили сотни танков, бронированной и другой техники, артиллерийских систем, беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и систем ПВО. Я уже не говорю о тысячах противотанковых средств, легких переносных систем ПВО. У Украины было много советской техники, но она и много ее потеряла, а значит, нужно было все заменить и компенсировать. Не будем забывать, что, по некоторым оценкам, украинские вооруженные силы — не только армия, но и национальная гвардия, полиция и все остальные вооруженные формирования — насчитывают более миллиона человек.

— Возможно, самым ценным "подарком", который Украина получила до настоящего времени, была американская система "Пэтриот". Насколько она эффективна? Российская сторона утверждает, что вывела из строя как минимум одну батарею, и, что особенно интересно, повредили "Пэтриот" гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а не противорадиолокационные ракеты Х-58 или Х-31.

— По утверждениям украинцев, "Пэтриот" отлично работает, и есть вполне убедительные доказательства того, что эта система успешно отработала по российским ВКС в Брянской области. 13 мая текущего года там был сбит один тактический бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35С, а также два вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. Нам неизвестно, насколько повреждена была система "Пэтриот". Западные, а точнее американские, источники сообщали, что повреждения были незначительными. Россияне же утверждали, что почти уничтожили систему, так как, по их словам, был поврежден радар и несколько пусковых установок. Противорадиолокационные ракеты по-прежнему зачастую не слишком эффективны, и иногда приходится другими способами обнаруживать расположение систем ПВО и уничтожать их иными средствами, например "Кинжалом".

— Совершило ли появление "Кинжала" своего рода революцию в современном бое?

— Если "Кинжал" на самом деле то оружие, каким его преподносят россияне, то есть гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, то это единственное оружие, от которого сейчас, по-видимому, нет защиты, или вероятность защититься очень мала. Однако стоит сказать, что преобладает такое мнение: "Кинжал" предназначен преимущественно для борьбы с надводными военными кораблями. Тем не менее, его тактико-технические характеристики остаются большой тайной. Официальная информация поверхностная и скупая. Поэтому специалисты, которые занимаются анализом и оценкой его реальных возможностей, все еще остаются на уровне несерьезных теорий и предположений.

— Как Вы оцениваете медиа-картину вооруженного конфликта на Украине? Как говорится, правда всегда страдает первой. Но в данном случае она как будто начала страдать еще задолго до того, как начались боевые действия.

— Эта информационная картина была ожидаема: много лжи, неофициальных и полуофициальных данных, предположений, пристрастных анализов. Обе стороны пытаются скрыть потери и одновременно преувеличивают потери противника. Что интересно, достаточно много достоверной информации, в виде фотографий и видеокадров, мы получаем из социальных сетей, и на них сейчас полагаются даже официальные политические и военные лица. <...>

Автор: Никола Трифич (Никола Трифић)