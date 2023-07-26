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ТАСС

Первый российский прибор удаленного экомониторинга поступит на МКС через полгода

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МФТИ
Московский физико-технический институт.
Источник изображения: mipt.ru

В МФТИ сообщили, что космонавты сейчас проходят обучение работе с гиперспектрометром, он уже прошел испытания на макете космической станции

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) обучают космонавтов работе на первом отечественном гиперспектрометре для подробной съемки поверхности Земли, прибор отправится на орбиту через полгода. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба вуза.

"Первый российский гиперспектрометр, разработанный в МФТИ, готов к практическим испытаниям в космосе. В настоящее время обучение работе на оборудовании проходят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. Очередная экспедиция космонавтов на МКС ожидается в сентябре этого года, а примерно через полгода на станцию поступит гиперспектрометр, который займет место на девятом иллюминаторе российского сегмента станции. Полевая площадка позволит отработать новые решения для аппаратуры дистанционного зондирования Земли в реальных условиях эксплуатации", - говорится в сообщении.

Многоканальный гиперспектрометр МФТИ предназначен для съемки наземных объектов в видимом и инфракрасном диапазонах спектра. Прибор позволит проводить оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций, инспекцию текущего состояния посевных площадей, вести оценку запасов древесины, а также проводить мониторинг биологических ресурсов. Гиперспектрометр прошел испытания на макете МКС.

"Наш комплекс в первую очередь рассчитан на экологический мониторинг и позволяет на ранних стадиях диагностировать заболевания лесов или сельскохозяйственных культур, контролировать ход их роста, следить за планктоном в океане, определять незаконную вырубку лесов. Как это возможно? Обычные цифровые камеры снимают в трех цветах - красном, зеленом и синем, что соответствует человеческому восприятию. Но чем больше составляющих используется при разложении спектра, тем больше информации можно извлечь. При гиперспектральной съемке излучение регистрируется в большом числе узких спектральных зон (каналов), что позволяет проникнуть в структуру объекта, например, не только показать границы лесных массивов, но и предоставить информацию о составе пород деревьев и степени их поражения", - уточнил ведущий научный сотрудник лаборатории высокоточных систем ориентации МФТИ Александр Кузьмичев, чьи слова приводятся в сообщении. 

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