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ЦАМТО

Румыния рассматривает закупку 155-мм гаубиц K9

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Гаубица K9 Thunder
Гаубица K9 Thunder.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 24 июля. Согласно информации, опубликованной на веб-сайте Defense Romania, власти Румынии намерены в ближайшей перспективе приступить к реализации программы закупки 155-мм самоходных гаубиц, также предусматривающей сотрудничество с подрядчиком при их производстве.

В рамках недавней "Конференции по сотрудничеству между Южной Кореей и Румынией в области оборонной промышленности-2023", организованной посольством Республики Корея в Румынии, представители южнокорейской оборонной компании Hanwha заявили о наличии планов выйти на румынский рынок с самоходными гаубицами K9 и боевой машиной пехоты (БМП) "Редбак". Факт переговоров о производстве компонентов гаубиц K9 подтвердила и государственный секретарь Министерства экономики, предпринимательства и туризма Румынии Даниэла Николеску.

В конце апреля Министерство национальной обороны Румынии направило в парламент запрос на получение одобрения для реализации нескольких программ, включая закупку 155-мм самоходных гаубиц. По данным издания, стоимость программы, которая включает приобретение пяти дивизионов 155-мм самоходных гаубиц, оценивается в 1,923 млрд. долл. Всего предполагается приобрести до 54 установок.

Ожидается, что закупка гаубиц начнется в ближайшее время. Ранее, в феврале 2023 года, Hanwha Aerospace подписала меморандум о взаимопонимании с румынской государственной оборонной компанией Romarm по вопросу поставки 155-мм самоходной гаубицы K9 и боевой машины пехоты.

Представитель Hanwha заявил, что помимо производственной кооперации, совместного производства некоторых компонентов и совместного обслуживания, Румыния получит возможность членства в "клубе К9", членами которого в т.ч. являются 5 стран НАТО. Клуб был сформирован в апреле 2022 года в Чанвоне для обмена опытом, знаниями и ноу-хау по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению личного состава ВС семи стран: Республики Корея, Индии, Норвегии, Финляндии, Польши, Турции и Эстонии.

В числе стран-членов НАТО, ранее закупивших гаубицу K9, Норвегия, Финляндия, Польша, Турция и Эстония. На текущий момент установка продана в 9 стран мира.

Как сообщал ЦАМТО, K9 "Тандер" – это 155-мм гусеничная самоходная гаубица со стволом длиной 52 калибра, которая в зависимости от типа боеприпаса обеспечивает поражение целей на дальностях свыше 40 км. Масса гаубицы составляет 47 т. Вспомогательное вооружение – 12,7-мм пулемет. Броня К9 обеспечивает защиту от осколков снарядов и обстрела из стрелкового оружия. Дизельный двигатель мощностью 1000 л.с. и автоматическая трансмиссия обеспечивают высокую скорость и подвижность на любой местности. В версию K9A1 внесен ряд улучшений. Основной упор был сделан на увеличение эффективности и дальности стрельбы до 54 км, улучшение ситуационной осведомленности и повышение комфорта работы экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Норвегия
Польша
Румыния
Турция
Финляндия
Эстония
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Проекты
NATO
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