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ТАСС

В Роскосмосе рассказали, что используют новые технологии в строительстве РОС

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Запуск первого модуля Российской орбитальной станции запланирован на конец 2027 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскосмос будет использовать новые технологии для строительства Российской орбитальной станции (РОС), в том числе новые технологии управления и более эффективные солнечные батареи. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Новую станцию мы будем строить на новых технологиях. Мы используем возможности по созданию энергосистем. Более эффективными стали солнечные батареи, новые технологии управления", - сказал Крикалев на пленарном заседании Евразийского аэрокосмического конгресса.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, как бы ни успешна была программа Международной космической станции (МКС), рано или поздно она завершится, поэтому нужно думать о создании новой орбитальной станции. "Идет эскизное проектирование [РОС]", - пояснил Крикалев.

В апреле 2021 было объявлено решение о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. В октябре 2022 года вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что предварительная стоимость создания перспективной РОС уже известна.

Как сообщал в феврале в интервью ТАСС заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" (входит в Роскосмос), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, на данный момент срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов. 

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