Войти
ЦАМТО

Aselsan модернизирует парк ОБТ "Леопард-2A4" СВ Чили

321
0
0
Leopard 2A4
Leopard 2A4.
Источник изображения: Kennyannydenny/Wikipedia

ЦАМТО, 24 июля. Турецкая компания Aselsan выбрана в качестве стратегического партнера для реализации проекта модернизации парка основных боевых танков "Леопард-2A4" Сухопутных воск Чили.

Как сообщает Infodefensa.com, соответствующее соглашение с Aselsan было подписано 14 июля после проведения конкурсной процедуры. Основным подрядчиком проекта на территории Чили станет местная компания Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE).

Проект является частью программы "Proaco", продвигаемой с 2018 года Управлением проектов и исследований Сухопутных войск (DIPRIDE), для решения проблем технологического и логистического устаревания парка танков "Леопард-2A4", боевых машин пехоты "Мардер-1A3" и самоходных артиллерийских орудий M-109.

В 2020 году FAMAE была назначена главным подрядчиком этой программы. В 2021 году FAMAE поручила бельгийской OIP Land Systems модернизацию систем наблюдения и прицеливания БМП "Мардер-1A3", а дочерней Servicios y Soluciones Tecnologicas S.A. (S2T) – модернизацию системы управления огнем гаубиц M-109. Aselsan обеспечит внутренней связью все три вышеперечисленных типа вооружения.

Aselsan имеет опыт модернизации различных моделей танков, таких как "Леопард-1", "Леопард-2" и M60, состоящих на вооружении турецкой армии, а также ОБТ Т-72А казахстанской армии. Кроме того, компания в настоящее время отвечает за производство и интеграцию электронных систем нового танка "Алтай" (версия южнокорейского K2).

Ключевым элементом подписанного с Aselsan контракта является передача технологий и "ноу-хау" FAMAE, что позволит расширить возможности этой чилийской компании по модернизации бронетехники, а в дальнейшем самостоятельно продолжить обслуживание парка "Леопард-2A4".

Проект предусматривает разработку прототипов для проверки решений по модернизации и после завершения этого этапа планируется постепенное обновление "Леопард-2A4" и "Мардер-1A3" небольшими партиями.

По информации Infodefensa.com, Aselsan спроектирует, разработает и произведет все критически важные элементы модернизации, такие как система управления огнем Volkan III, электроприводы для башни и орудия, перископы наводчика и командира, система обзора водителя, система боевого управления, система оповещения о лазерном облучении, система идентификации "свой-чужой", система активной защиты, дистанционно управляемая система вооружения, элементы брони.

Aselsan в 2011 году предложила пакет модернизации, получивший название Leopard 2 Next Generation (NG), аналогичный Leopard 2 Revolution, представленному Rheinmetall годом ранее. Решение, которое было предназначено для удовлетворения потенциальных требований турецкой армии и других пользователей, включало новую систему управления огнем, улучшенную оптику и дополнительное бронирование башни.

Недавно Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) подписал контракт с компаниями BMC и Aselsan на реализацию первого этапа модернизации 81 танка "Леопард-2A4" СВ Турции в рамках проекта Tiyk-Leo2A4, который включает в себя интеграцию современной электроники и повышение уровня баллистической защиты этой модели танка.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Чили
Южная Корея
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
M109
Т-72
Компании
Aselsan
BMC
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
01.08.2011
Рынок танков падает
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 08:40
  • 53618
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.07 06:48
  • 1
Испытания первого опытного образца Ил-114 продолжаются
  • 26.07 06:13
  • 3
Fox News: США и России никогда не быть друзьями. И на это есть три причины
  • 26.07 06:05
  • 14
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 26.07 03:09
  • 2
В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России
  • 26.07 02:23
  • 1
Для вторжения на Украину Польша использует специальную армию
  • 26.07 01:46
  • 2
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
  • 25.07 23:30
  • 2585
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.07 11:15
  • 2
В США испытали дрон-разведчик, способный непрерывно находиться в стратосфере до года
  • 24.07 09:46
  • 1
Картаполов сообщил, что призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет
  • 23.07 17:15
  • 2
Россия применила танки «Армата» на Украине. Т-14 прошли боевые испытания в зоне СВО
  • 22.07 16:20
  • 1
"Ростех" заявил о возможности производить на территории других стран боевое оружие и различные системы мониторинга
  • 21.07 14:41
  • 0
Замглавы МИД Польши Яблонский: российские активы и резервы должны быть, наконец, конфискованы
  • 21.07 10:29
  • 1
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.07 09:24
  • 4
Стало известно о планах оснастить самолет Ил-112В реактивными двигателями