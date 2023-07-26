Aselsan модернизирует парк ОБТ "Леопард-2A4" СВ Чили

ЦАМТО, 24 июля. Турецкая компания Aselsan выбрана в качестве стратегического партнера для реализации проекта модернизации парка основных боевых танков "Леопард-2A4" Сухопутных воск Чили.

Как сообщает Infodefensa.com, соответствующее соглашение с Aselsan было подписано 14 июля после проведения конкурсной процедуры. Основным подрядчиком проекта на территории Чили станет местная компания Fabricas y Maestranzas del Ejercito (FAMAE).

Проект является частью программы "Proaco", продвигаемой с 2018 года Управлением проектов и исследований Сухопутных войск (DIPRIDE), для решения проблем технологического и логистического устаревания парка танков "Леопард-2A4", боевых машин пехоты "Мардер-1A3" и самоходных артиллерийских орудий M-109.

В 2020 году FAMAE была назначена главным подрядчиком этой программы. В 2021 году FAMAE поручила бельгийской OIP Land Systems модернизацию систем наблюдения и прицеливания БМП "Мардер-1A3", а дочерней Servicios y Soluciones Tecnologicas S.A. (S2T) – модернизацию системы управления огнем гаубиц M-109. Aselsan обеспечит внутренней связью все три вышеперечисленных типа вооружения.

Aselsan имеет опыт модернизации различных моделей танков, таких как "Леопард-1", "Леопард-2" и M60, состоящих на вооружении турецкой армии, а также ОБТ Т-72А казахстанской армии. Кроме того, компания в настоящее время отвечает за производство и интеграцию электронных систем нового танка "Алтай" (версия южнокорейского K2).

Ключевым элементом подписанного с Aselsan контракта является передача технологий и "ноу-хау" FAMAE, что позволит расширить возможности этой чилийской компании по модернизации бронетехники, а в дальнейшем самостоятельно продолжить обслуживание парка "Леопард-2A4".

Проект предусматривает разработку прототипов для проверки решений по модернизации и после завершения этого этапа планируется постепенное обновление "Леопард-2A4" и "Мардер-1A3" небольшими партиями.

По информации Infodefensa.com, Aselsan спроектирует, разработает и произведет все критически важные элементы модернизации, такие как система управления огнем Volkan III, электроприводы для башни и орудия, перископы наводчика и командира, система обзора водителя, система боевого управления, система оповещения о лазерном облучении, система идентификации "свой-чужой", система активной защиты, дистанционно управляемая система вооружения, элементы брони.

Aselsan в 2011 году предложила пакет модернизации, получивший название Leopard 2 Next Generation (NG), аналогичный Leopard 2 Revolution, представленному Rheinmetall годом ранее. Решение, которое было предназначено для удовлетворения потенциальных требований турецкой армии и других пользователей, включало новую систему управления огнем, улучшенную оптику и дополнительное бронирование башни.

Недавно Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) подписал контракт с компаниями BMC и Aselsan на реализацию первого этапа модернизации 81 танка "Леопард-2A4" СВ Турции в рамках проекта Tiyk-Leo2A4, который включает в себя интеграцию современной электроники и повышение уровня баллистической защиты этой модели танка.