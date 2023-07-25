МНО Польши начинает процедуру закупки многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 24 июля. Агентство вооружений МНО Польши 21 июля объявило о начале процедуры, предусматривающей закупку многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для аэромобильных войск.

Как сообщило агентство, приглашение к переговорам было отправлено потенциальному поставщику. "Блэк Хок" могут применяться совместно с уже приобретенными у PZL-Њwidnik вертолетами AW-149, а также AH-64E "Апач", которые закупаются в США.

Как заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, вскоре в составе ВС Польши будет полный набор вертолетов: "Блэк Хок", AW-149, AW-101 и "Апач". Обучение личного состава применению "Апач" в США начнется уже в этом году, а первые машины отправятся в Польшу в следующем году.

Агентство сделало свое заявление через месяц после появления в начале июня первых сообщений о заинтересованности МНО Польши в приобретении вооруженных вертолетов "Блэк Хок" национального производства. Тогда менеджер по продажам и развитию бизнеса польской дочерней компании Lockheed Martin, PZL Mielec М.Хоецки заявил, что ранее МНО Польши предложило компании представить условную конфигурацию вертолета и ориентировочный график его поставок (для закупки вооруженного "Блэк Хок"). Затребованные документы были переданы в конце прошлого года. Недавно компания получила неофициальную информацию о том, что вскоре МНО Польши может инициировать переговоры по вопросу закупки и ожидала официального приглашения от министерства.

В заявлении агентства не раскрывается количество закупаемых вертолетов, но в начале июня во время посещения предприятия PZL Mielec на юге Польши представитель Lockheed Martin сообщил Jane's и другим СМИ, что Вооруженные силы Польши рассчитывают заказать около 32 вертолетов.

По оценке М.Хоецки, для "Блэк Хок" найдется место в структуре Вооруженных сил Польши, учитывая, что ВС США применяют закупаемые МНО Польши ударные "Апач" совместно с "Блэк Хок". Кроме того, поскольку в Польше расположены два национальных производителя вертолетов (PZL Mielec и PZL-Swidnik), польское правительство должно поддерживать их обоих.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2021 года ВС Польши заказали четыре вертолета S-70i "Блэк Хок" в рамках сделки стоимостью 162,5 млн. долл. в дополнение к четырем, ранее закупленным для сил специальных операций. Их поставка будет завершена в следующем году.

UH-60M и S-70i имеют одинаковые основные характеристики, включая усиленный планер для поддержки транспортировки различных систем вооружения. Дополнения, которые получает вооруженный "Блэк Хок", – это крылья для транспортировки вооружения и проводка для интеграции их в авионику вертолета. По заявлению представителя PZL Mielec, обычный S-70i/UH-60M можно модифицировать в вооруженный вертолет примерно за шесть месяцев.

В настоящее время PZL Mielec может производить 24 вертолета S-70i/UH-60M в год. Изготовление одного вертолета с нуля обычно занимает от трех до пяти месяцев.