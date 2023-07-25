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ТАСС

Запуск серийного производства пистолета "Удав" ожидается до конца года

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Демонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области
Демонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Как отметили в пресс-службе концерна "Калашников", Ижевский механический завод изготовил первую партию пистолета, которая пройдет полный цикл испытаний при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов, а также в условиях запыления и дождя

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн "Калашников") планирует выйти на серийное производство нового 9-миллиметрового пистолета "Удав" до конца 2023 года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

Там уточнили, что ИМЗ изготовил первую партию пистолета, которая пройдет полный цикл испытаний при температурах от плюс 50 до минус 50 градусов, а также в условиях запыления и дождя.

"Постановка на производство нового пистолета 6П72 "Удав" - это знаковое событие для предприятия. Завод осваивал его в напряженных условиях, работая в три смены, параллельно ставя на производство и другие новинки. Выражаю признательность всему коллективу, благодаря которым ИМЗ готов к серийному производству нового пистолета для нашей армии, что, уверен, подтвердят квалификационные испытания первой партии. Наш следующий шаг - выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить его 100% качество", - привели в концерне слова временного управляющего директора ИМЗ Валентина Каргина.

Пистолет "Удав" разработан под патрон повышенной мощности 9х21 мм, который дает ему преимущество по поражению защищенных бронецелей перед существующими образцами, такими как, например, пистолеты Макарова, Ярыгина.

Работы по ОКР "Удав" по заказу Минобороны РФ начались в марте 2014 года. В марте 2016 года прошли предварительные испытания пистолетного комплекса, а в декабре 2018 года - государственные испытания. В феврале 2020 года ЦНИИточмаш получил заказ на первую партию. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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