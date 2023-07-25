Глава Минобороны Украины передаст США первый отчет о применении кассетных боеприпасов

По словам Алексея Резникова, передача отчетов является частью сделки с Пентагоном для получения кассетных боеприпасов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Украинский министр обороны Алексей Резников на этой неделе намерен передать США первый отчет об использовании полученных Киевом кассетных боеприпасов. Он сообщил телеканалу CNN, что это произойдет уже 24 или 25 июля.

"У меня будет первый отчет, и я поделюсь этими отчетами со своими партнерами в Пентагоне, - сказал он. - Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы". Резников добавил, что передача отчетов является частью сделки с Пентагоном для получения кассетных боеприпасов.

7 июля в интервью телеканалу CNN президент США Джо Байден заявил, что США приняли решение о передаче Украине кассетных боеприпасов из-за нехватки обычных снарядов. 13 июля глава оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс сообщил, что Украина уже получила от США такие боеприпасы.