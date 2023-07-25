«Луна-25» готовится к запуску, а «Луна-27» уже на подходе

«Луна-25»

Как известно, российскую лунную станцию, получившую название «Луна-25», около недели назад доставили на Восточный — она уже прошла все этапы приемо-сдаточных тестов, находится на стадии предполетной подготовки, после чего будет выполнена серия завершающих наземных испытаний и ее состыковка с разгонным «Фрегатом». Запуск состоится в следующем месяце.

На автоматическую «Луну-25», которую создали с применением исключительно российских компонентов и оборудования, возложены задачи по отработке способов «прилунения» на Южном полюсе и определения льда в лунном грунте. Причем, в отличие от подобных аппаратов советской эпохи, для посадки «Луны-25» выбрана не более легкая в этом плане экваториальная зона, а околополярная область, где рельеф местности значительно более сложный. На фоне этого Институтом по космическим исследованиям РАН уже объявлено о старте и активном ходе работ над следующим лунным зондом, названным «Луна-27» («Луна-26» будет орбитальной миссией). При этом уточняется, что ведется переконструирование ряда приборов, так как ранее в них применялись импортные комплектующие — тот же отечественный бур пока добрался лишь до стадии создания конструкторской документации.

«Луна-25»

Здесь, правда, не очень все понятно, так как разработчики «Луны-25» не первый день утверждают, что она «полностью российская». Согласно озвученным данным, «Луна-25» будет запущена с Восточного 11 августа этого года, а отправка очередной «Луны-27» на спутник Земли предварительно назначена на 2028 год.

Макс Антонов